Revisa qué materiales son los óptimos para aislación térmica

Worker in protective goggles and respirator insulating rock wool insulation in wooden frame for future house walls for cold barrier. Comfortable warm home, economy, construction and renovation concept

Chile, debido a su extensión territorial, cuenta con diferentes zonas climáticas, de norte a sur y de mar a cordillera, exponiendo a las viviendas a condiciones bastante extremas (calor, frío, lluvia, nieve, viento, etc.). Tras el escenario, no existe una forma única de proteger una construcción de la intemperie y el clima, ya que todo dependerá del lugar donde se encuentre emplazada.

En el país existe una reglamentación térmica desde el año 2000, que define los requerimientos mínimos de aislación térmica a considerar en muros perimetrales, techumbres y pisos ventilados, según la comuna y la altura a la cual se encuentra el proyecto.

“De manera reciente, se han incorporado otras reglamentaciones y certificaciones que permiten una protección mayor y más integral ante las inclemencias climáticas, teniendo un enfoque, también, en disminuir la contaminación atmosférica generada por sistema de calefacción y/o refrigeración, minimizando con ello la demanda energética de las viviendas mediante un adecuado diseño de aislación térmica” comenta Luis Carrasco, jefe del área técnica de la empresa chilena de soluciones constructivas, Volcán.

“La aislación de los materiales, depende de su conductividad térmica y es directamente proporcional a su espesor. Algunas construcciones van a requerir de distintos tipos de materiales, entre ellos: lana de vidrio, lana mineral, corcho, poliestireno expandido o espuma aislante” añade el experto.

Para entender más sobre el tema, Volcán dispuso en su sitio web www.volcán.cl de una guía para la selección del espesor de aislación a utilizar. Se trata de un buscador para todo público, en el que ingresando la región, provincia y comuna donde está ubicada la vivienda, se obtendrá la recomendación de espesor mínimo de aislante a requerir (basado en los establecido en la Ordenanza General de Urbanismos y Construcciones); la herramienta digital, además, identifica si dicha comuna está afecta o no a Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA), donde aplican requerimientos mayores a los de la reglamentación.

“Estos valores establecen el requerimiento mínimo, por lo cual cualquier espesor superior, claramente brindará un mejor resultado, bajando los requerimientos de calefacción de la vivienda, mejorando así la calidad del aire interior y disminuyendo el gasto para los habitantes de la misma”, puntualiza Carrasco.