Gobernador Rodrigo Díaz delineó principales ejes de trabajo para 2023 en la región

“Tenemos que partir trotando para cumplir con esta meta”, aseguró el gobernador regional Rodrigo Díaz, al anticipar lo que viene este 2023 para este cuerpo colegiado que él preside.

Es que con 104 mil millones de pesos entregados por la Ley de Presupuesto, la intención es que esos recursos sean solo un punto de partida: la idea es apalancar 25 mil millones de pesos adicionales para financiar obras, planes y programas a las 33 comunas de la Región del Biobío.

“Eso significa que tenemos que ejecutar muy rápido y de buena manera los recursos que se nos han otorgado, para justificar ante la Dirección de Presupuesto que somos un socio confiable para que nos otorguen más recursos”, precisó la autoridad.

Esa modalidad de trabajo ya rindió frutos en 2022. El presupuesto iniciar del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) era de 93 mil millones de pesos pero gracias a la eficiencia en el gasto en la región, se gestionaron 20 mil millones más “que no estaban acá pero que los pudimos ocupar y comprometer para distintas iniciativas”.

De ese monto, alrededor de 40 mil millones de pesos fueron destinados a financiar iniciativas para las 14 comunas de la provincia de Biobío. Ese monto corresponde a un 35% del total regional, cifra que supera el 25% que históricamente se ha invertido en esa parte del Biobío.

“Debemos trabajar mucho para intentar, desde el Gobierno Regional mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región y demostrarles a las personas con hechos, no con palabras, que la descentralización les mejora la vida”, recalcó.

Rodrigo Díaz, que conversó en radio San Cristóbal sobre las perspectivas para este 2023, también destacó lo hecho en los 17 meses en el cargo (el gobernador regional y los consejeros regionales asumieron sus cargos en julio de 2021).

“Desde el punto de vista del Gobierno, hemos puesto el acelerador en el trabajo. Al 20 de diciembre pasado, ya aprobamos 613 proyectos. El gobierno que me precedió, en cuatro años, solo visó 594 iniciativas.

Eso significa que estamos aprobando el doble de iniciativas de lo que se hacía antes”, resaltó la autoridad.

En el caso específico de la provincia de Biobío, detalló que en la gestión anterior se aprobaban 3,5 proyectos al mes mientras que “nosotros llegamos a 7,7 iniciativas por mes en este periodo”.

Es que, según Rodrigo Díaz, “una cosa es el discurso y otra son los hechos. En los hechos, tenemos que cumplir un compromiso que sostuve con la provincia de Biobío que fue mejorar la cantidad de iniciativas aprobadas porque esa zona siempre se quedaba atrás en el promedio regional, debido a que Arauco tenía prioridad y a que Concepción concentra históricamente recursos”.

De acuerdo a sus palabras, ese esfuerzo apunta a mejorar la calidad de vida de las personas y también para demostrarles que “la descentralización mejora la vida de las personas y por eso hay que trabajar en un ritmo muy fuerte y conseguir traspaso de recursos para mejorar las condiciones que esperan las personas”.

Pese a las cifras positivas, puso acento en que las comunas pequeñas tienen baja capacidad de levantar iniciativas: “El Gore traspasa recursos pero una de las debilidades es que a comunas de menor tamaño, como Quilaco, Quilleco, San Rosendo y Negrete, les cuesta levantar iniciativas que se puedan materializar”.

ACCIONES PRIORITARIAS EN 2023

Apoyo a Pymes: “Haremos un esfuerzo muy importante en ayudar a las pymes, como lo que ya hicimos a través de la corporación Desarrolla Biobío, donde entregamos ayudas directas a 101 empresarios para mejorar su competitividad, a través de transferencias de recursos de entre 10 y 100 millones de pesos. Lo que queremos es ayudar a más empresarios porque si lo hacemos, mantendrán los empleos, generarán más puestos de trabajo y les daremos un balón de oxígeno para sobrellevar esta crisis económica tan grave”.

Seguridad y violencia rural: “Daremos un apoyo aún más fuerte y directo desde el Gobierno Regional para otorgar mayor seguridad y apoyo a quienes han sido víctimas de delitos, especialmente los referidos a la violencia rural”.

Becas TIC: “Queremos ayudar a que los hogares no se sientan de segunda clase. Me comprometí con los dirigentes de los centros de padres de establecimientos educativos de Biobío cuyos hijos quedaron excluidos por el Ministerio de Educación de la entrega de computadores, a implementar durante el 2023 un programa que se haga cargo de los niños que no recibieron equipos que son 5 mil en la región. Hay acuerdo del Consejo Regional para ir por todos los niños que no tuvieron sus equipos para entregarlos en las mismas condiciones que los entregados por Junaeb”.

Compra de medicamentos: “Esperamos transferir recursos, sobre todo a los municipios más pequeños, para que puedan comprar medicamentos. Hay una primera iniciativa encaminada en Alto Biobío pero queremos hacerlo extensivo a todos los municipios que son parte de las zonas de rezago (zona cordillerana y depresión intermedia)”.