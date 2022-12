Desde el 2016 el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, mantiene vigente un convenio de trabajo con el Instituto Teletón de la Región del Biobío, lo que ha permitido apoyar, a la fecha, a más de 150 familias de este centro en el fortalecimiento de sus emprendimientos, transformándose en una oportunidad para aumentar los ingresos del hogar y trabajar desde casa.

Bajo este marco, actualmente, 39 familias de diferentes comunas de la región son parte del programa Emprendamos Semilla Teletón del FOSIS Biobío, iniciativa que durante 6 meses les acompañará de manera integral con capacitaciones en el área de ventas, administración, contabilidad, marketing digital, entre otros; y la entrega de un financiamiento para implementar sus negocios con maquinarias, herramientas y/o insumos.

Sin embargo, además de la ejecución de este programa, se buscan continuamente nuevas oportunidades que contribuyan aún más al desarrollo de las familias participantes, en este sentido, es que se logró gestionar la participación del artista italiano Carlo Bertinazzo, con más de 30 años de experiencia en la musicoterapia y teatro infantil, quien está de visita en Chile efectuando presentaciones en comunidades vulnerables a lo largo del país de manera gratuita.

Al respecto, el Director Regional del FOSIS Biobío, Patricio Fierro Garcés; mencionó que “durante el año 2022 hemos acompañado a 39 familias, entre ellas, pacientes, pero también cuidadores y cuidadoras, por lo tanto, nos ha parecido muy acorde a lo que son las fiestas de fin de año, participar e impulsar esta intervención teatral y de musicoterapia con las familias que son parte de nuestro programa. Ha sido un minuto que nos ha llenado de mucha alegría y de mucha satisfacción al equipo del FOSIS y al equipo de Teletón”.

Por su parte, el Dyango Vejar, uno de los participantes del programa proveniente de Talcahuano; comentó que “quedamos sorprendidos, ya que la persona que nos hizo el evento, fue espectacular, algo nuevo, en realidad algo en lo que yo no había participado nunca, así que me pareció muy bueno, muy excelente, sobre todo, en este tiempo de estrés, para poder desestresarnos un poquito”.

Para Andrea Fuentes, de la comuna de San Pedro de la Paz; esta intervención fue un gran momento en familia, manifestando que “La actividad fue hermosa, súper linda. Mi Anaís no había tenido la oportunidad de estar en una terapia con música y le gustó mucho el tema de los pañuelos, estaba feliz con los pañuelos jugando”.

En palabras del artista, Carlo Bertinazzo, explicó que “llevo trabajando con niños treinta años, siempre he amado estar con niños. Cuando comencé a estudiar teatro, pensé en poder compartir todos esos conocimientos a los niños, pues ayuda mucho a transmitir emociones, a sacar lo negativo, a superar la timidez y para los niños y todas las personas, eso es importante”.