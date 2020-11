Giacaman recepcionó los primeros 18 camiones que lucharán contra el fuego forestal

Preparándose para afrontar los incendios forestales en lo que se prevé como una temporada con condiciones complejas, la Región del Biobío recibió hoy 18 carros de bomberos altamente equipados, que forman parte de una partida de 32 camiones fabricados en Alemania. Los otros 14 llegarán en diciembre.



Para recepcionarlos formalmente, viajaron a Valparaíso el Intendente Sergio Giacaman y el Presidente del Consejo Regional, Patricio Lara, acompañados por el Presidente Nacional de Bomberos, Raúl Bustos, y el Presidente Regional, Dino Olivieri, en una entrega que se concretó al mediodía de este martes.



Esta adquisición fue posible en virtud de un proyecto presentado por el Intendente Sergio Giacaman al Consejo Regional del Biobío.

El ente colegiado aprobó su financiamiento por FNDR, por una inversión superior a los $4.722 millones, cofinanciado por Bomberos de Chile, que aportó $600 millones adicionales.



“Estamos en plena temporada de incendios forestales y nos hemos preparados con medios aéreos, más de 300 brigadistas en 32 brigadas. Bomberos combate para que los incendios no lleguen a las casas, y ahora con estos medios podrán trabajar con mayor robustez. Acá hay una labor muy importante también del Consejo Regional para que la región quede mejor preparada para una temporada que se vislumbra muy compleja”, expresó el Intendente Sergio Giacaman.



DISTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS RECURSOS



Los nuevos carros forestales serán distribuidos en los cuerpos de bomberos de las provincias de Biobío, Arauco y Concepción, y vienen a suplir una necesidad para la institución dada la temporada de incendios forestales que pronto comienza, y los daños que sufrieron sus unidades durante el combate de la temporada anterior.



“Para Biobío este proyecto es muy relevante porque tenemos un alto índice de incendios forestales, y por ello es importante que se haya aprobado por unanimidad en el consejo. La mejor forma de evitar los incendios forestales es la prevención, pero tenemos también que estar preparados para combatir cuando lo necesitamos, y esta inversión va justamente en esa línea, que bomberos tenga carros preparados para incendios forestales y no deban destruir sus carros urbanos en ello”, comentó el presidente del Core Biobío, Patricio Lara.



“Este proyecto surge de la necesidad con la que se encontró bomberos en los incendios forestales el 2017. Muchos de nuestros carros sufrieron problemas mecánicos por introducirlos a combatir este tipo de incendios. Hoy vemos que ese sueño que teníamos se está haciendo realidad, y por ello estamos muy contentos de recibir este tipo de carros”, comentó el presidente regional de Bomberos, Dino Olivieri.



“Habla muy bien de la autoridad política regional como es el señor Intendente que esté preocupado de cómo ha ido evolucionando este proyecto. Este proceso cumple su etapa y se entregan debidamente estas unidades cumpliendo con nuestro manual de procedimiento subscrito con el Ministerio del Interior. Obviamente estas unidades van a cumplir un servicio primordial con lo que se nos viene en esta temporada estival, en la que bomberos ha tomado la decisión de involucrarse en el combate y control y de los incendios forestales”, expresó el presidente nacional de Bomberos, Raúl Bustos.



Los carros construidos por MAN llegan importados directamente desde su fábrica en Alemania. Cuentan con tracción 4X4 y una capacidad de estanque de 3000 litros de agua, lo que permitirá atender emergencias por incendios forestales en terreno difíciles en un tiempo de respuesta mucho menor. En la jornada de este martes serán entregados las primeras 18 unidades, mientras que en el de diciembre está presupuestada la entrega de las 14 restantes.



Los primeros carros serán recepcionados por los voluntarios de: Antuco, Cabrero, Huépil, Laja, Los Ángeles, Mulchén, Nacimiento y Negrete, mientras que la segunda partida que llega a fines de noviembre servirá a las comunas de Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara y Yumbel.

La única provincia que no recibirá un carro para combatir el fuego forestal es Alto Biobío, pues no cuenta con un cuerpo de Bomberos local, según se informó desde la Intendencia.