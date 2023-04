Las hermanas Abraham buscan proyectarse como las mejores del remo

Melita & Antonia Abraham seen during training in San Pedro de la Paz, Biobío, Chile on January 4, 2022 // Paloma Palomino / Red Bull Content Pool // SI202201250016 // Usage for editorial use only //

Este año Chile albergará uno de los eventos deportivos más importantes, los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde atletas de todo el mundo y de 59 disciplinas distintas demostrarán su talento y destreza para conseguir las tan anheladas medallas y posicionarse en el ranking mundial. Dentro de los representantes nacionales están Melita y Antonia Abraham, mellizas y actuales doble medallistas de oro en remo, proyectándose como unas de las mejores deportistas chilenas.

Como prueba clasificatoria de la instancia, las hermanas estarán compitiendo entre el 15 y 20 de abril en el Pre Panamericano de Remo en La Laguna Grande en San Pedro de La Paz, momento en que las atletas de Red Bull se medirán con sus competidoras y buscarán obtener la mejor ubicación en la clasificatoria: “Queremos ver en qué lugar estamos con las otras competidoras internacionales, para ver cómo andamos y tener una carta bajo la manga. Obviamente, creo que todo saldrá muy bien, porque estamos rindiendo a muy buen nivel”, comentó Antonia Abraham.

En su caso, competirá en tres categorías: single, cuatro sin y cuádruple, sintiéndose muy confiada, sobre todo considerando sus últimos triunfos obtenidos, como el bicampeonato de los ODESUR y el tercer lugar en el Silver Skiff en Italia.