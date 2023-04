Los Azulgrana mostraron un gran juego pero que no se tradujo en goles

Sobre los mil quinientos espectadores se dieron cita para estar presente en el Estadio Municipal de Los Ángeles, en el duelo entre Deportes Iberia y la Universidad de Concepción, válido por la Copa Chile.

La tarde noche del sábado se había transformado en una gran fiesta Azulgrana, de esas que se echaban de menos en el recinto angelino, más aun entendiéndose por el momento en que atraviesa el club y en el que se espera que esta semana pueda haber humo blanco con la llegada de inversionistas a la Azulgrana.

En lo que se refiere al partido, el técnico Felipe Cornejo no se guardó nada para enfrentar al rival de turno, ante un equipo que, no la está pasando nada de bien en el Campeonato de la Primera B, (de hecho marcha colista con solo 1 punto). Si bien es de una División que, en el papel es superior, pero que no quedó demostrado en el campo de juego, salvo por las dos claras ocasiones que tuvo el elenco visitante y que lo convirtieron en gol.

Cornejo, dispuso una oncena titular bajo la lógica de Copa Chile con: Gustavo Merino en el arco, la dupla de centrales Diego Ortega y Sebastián Contreras, los laterales Benjamín Povea y Marcelo Flores; en el medio campo, Jorge Orellana, Bastián Bravo y Nicolás Millán y en la delantera Daniel Mora, Benjamín Inostroza y Carlos Morales.

Desde el arranque los locales quisieron demostrar que, en este partido eran once contra once y que la diferencia de División no existía.

De hecho, Manuel García el arquero argentino fue quien más trabajo tuvo, esencialmente durante el primer tiempo.

A los 12 minutos, tras un tiro de esquina, de jugada preparada, aparece en el segundo palo Bastián Bravo quien conecta pero gracias a la oportuna reacción del portero visitante, logró contener lo que pudo haber sido el primero para Iberia.

Siete minutos, más tarde y luego de un tiro libre para la Azulgrana, es Benjamín Inostroza quien casi abrocha el primer gol, luego que el balón pasa entre las piernas de la barrera conteniendo hábilmente el portero García.

Sin embargo una de las más claras del primer tiempo, fue el que se registró a los 29 minutos, combinación perfecta entre Millán, Inostroza y Morales, éste último remata y el balón pasa apenas desviado del pórtico visitante.

En la segunda fracción y tras varias modificaciones del equipo visitante, el panorama para los del campanil cambió, Iberia aflojó las marcas y así fue como en una recuperación del balón en territorio contrario, Yashir Islaem anotaba en el minuto 47, ante la sorpresa de la parcialidad angelina.

De ahí en más, los “foreros”, comenzaron a manejar los tiempos en desmedro de la desesperación de los iberianos, quien pese a la derrota parcial, siguieron machacando en pos de igualar el marcador pero con poca claridad, salvo la acontecida al minuto 78, tras un centro del recién ingresado Mauricio Godoy y Cristóbal Díaz quien empalmaba de tijera el balón y éste pasaba apenas desviado por sobre el travesaño de Manuel García.

Tras aquello, en el minuto 96, un rápido contragolpe de los visitantes sellaba el marcador, nuevamente en los pies de Yashir Islaem, era el definitivo 2 a 0 para la Universidad de Concepción, avanzando de esa forma, a la siguiente fase de Copa Chile.