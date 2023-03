Deportes Iberia: desde la calma a la intranquilidad

Todo parecía que con la llegada de los nuevos inversionistas el elenco azulgrana tendría un transitar más tranquilo. Sin embargo, ahora las aguas están muy turbulentas para el representativo de Los Ángeles en el fútbol de la Segunda División Profesional.

Aunque no se ha hecho oficial, la única cara visible que tiene hoy Iberia es Andrés Silva, presidente de la institución, quien se encuentra navegando solo en un inmenso mar de preocupaciones. La supuesta salida dentro del proyecto, de los nuevos controladores, del empresario John Sol, habría dejado en una incómoda posición al actual mandamás azulgrana.

¿Por qué se habla de ‘supuestos o dejaría’? Porque desde que llegó Andrés Silva y sus “inversionistas” nunca hubo una claridad que, detrás de todo este proyecto para el club angelino, estaba John Sol, solo había menciones a su persona. Y ahora, tampoco ha existido una versión oficial sobre su alejamiento de este proyecto.

Sin embargo, este domingo luego del partido, entre Iberia y Real San Joaquín, el propio Silva daría un punto de prensa para esclarecer dicha situación.

La noticia de que el empresario nortino habría abandonado su rol de inversionista, se conoció solo a través de las redes sociales y de fuentes cercanas a la realidad del club.

¿IBERIA AL MEJOR POSTOR?

De acuerdo a indagaciones que ha llevado a cabo La Tribuna, Silva – que llegó a Los Ángeles con una batería de promesas para engrandecer el club – hoy solo está preocupado de encontrar nuevos inversionistas, con el fin de tener necesario respaldo económico que sustente las promesas realizadas.

Al cierre de esta edición, los jugadores del plantel de Deportes Iberia se encuentran con sus remuneraciones impagas, situación que aparte de sembrar una cuota importante de preocupación entre los profesionales que hoy visten de azulgrana, deja al club al riesgo de perder tres puntos por incumplimiento salarial. Un hecho que, desde que arribó Carlos Heller a la institución, nunca ocurrió.

A ello debemos agregar la no entrega de la boleta de garantía exigida por la ANFP, cuyo propósito es proporcionar el respaldo necesario a los jugadores en caso de que sus remuneraciones no sean canceladas, norma puesta en su momento por el SIFUP y cuyo valor es de 50 millones de pesos. En caso de no ser usados serán devueltos una vez que concluido el Campeonato. Este tipo de situaciones también es causa de resta de puntos.

Estos escenarios han hecho que Silva esté en constantes reuniones con posibles interesados que puedan salvaguardar económicamente este oscuro panorama. Es más, estaría incluso dispuesto a vender el club al mejor postor.

De esa forma, lo que hoy acontece en el club Azulgrana es de suma gravedad y que tiene la hinchada sumida en una lógica y preocupante inquietud.

DIAS CLAVES

Entre medio de ese panorama, los jugadores del plantel que dirige Felipe Cornejo han intentado permanecer ajenos a esa realidad, mentalizados, hasta donde pueden, solo para el partido de este domingo ante Real San Joaquín.

Los próximos días serán claves para el futuro de la institución.

SILENCIO STAMPA

Una de las quejas que constantemente la hinchada y opinión pública hacen sentir en los diversos programas radiales deportivos y en la calle, es ¿por qué la pasada sociedad anónima que controlaba el club, llámese Alberto Morgan, vocero y gerente general de Iberia y su presidenta Anny Bull, nunca comunicó la venta del club? De hecho, ni siquiera tuvieron el tino de emitir una declaración pública en el que señalaran su sentir por el traspaso del club, después de una década al frente de su destino.

IBERIA ANTE REAL SAN JOAQUÍN

Lo único claro ahora es que este domingo a las 18 horas, pese a toda esta tormenta, los jugadores que defienden los colores azulgrana, saldrán a la cancha en el estadio municipal de Los Ángeles para darles un bálsamo a la sufrida hinchada iberiana. El cotejo será transmitido por radio San Cristóbal y todas sus plataformas en redes sociales.