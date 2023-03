Con masiva participación se realizó el primer Ranking de la Asociación de tenis de mesa local

Una gran jornada se vivió el pasado fin de semana, en dependencias del Polideportivo, en el denominado ‘Primer Ranking 2023’ de la Asociación de Tenis de Mesa de Los Ángeles.

La directora de competencia y jueza general de la actividad deportiva, fue Laura Rodríguez Meier, quien al entregar los resultados agradeció a quienes colaboraron en el desarrollo de dicha actividad a la que llegaron tenimesistas de distintos clubes.

El total fueron 11 categorías las que se disputaron, jugándose bajo un sistema de grupos en la primera fase y luego una llave de simple eliminación para determinar los campeones. Todos los partidos se disputaron al mejor de 5 set.

Cabe señalar que este Ranking permitirá ordenar los clasificados a las diversas competencias provinciales, regionales y nacionales.

El segundo ranking se disputará en el mes de abril, instancia en la que según la Asociación, esperan seguir demostrando el por qué los tenimesistas angelinos quieren que esta disciplina olímpica deportiva siga siendo un programa estratégico en la capital Provincial.

RESULTADOS

En cada una de las series, los resultados fueron los siguientes: Sub 11 damas, la ganadora fue para Maite Díaz; En la sub11 varones, el campeón fue Fabián Fuentes de la Academia San Gabriel; en la serie sub13 damas, Ignacia Jiménez Moon fue la gran vencedora; la sub13 varones, el primer lugar fue para Maximiliano Delgado Moon; la Sub15 damas, la triunfadora fue Millaray Ovando de la Academia San Gabriel; Sub 15 varones, Maximiliano Vallejos de la Academia San Gabriel fue el ganador; en la serie Sub 19 damas, la vencedora fue Javiera González de la Academia San Gabriel; La sub19 varones, el primer lugar lo obtuvo Martin Sanzana Moon; en Máster se impuso Alex Luna Moon; en todo competidor damas, la triunfadora fue Millaray Ovando de la Academia San Gabriel y todo competidor varones, el primer lugar se lo adjudicó el tenimesista Martin Sanzana Moon.