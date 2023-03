Programa ‘Embajadores de Santiago 2023’ fue lanzado en el marco de los Juegos Panamericanos

Nuevos fichajes sumó la organización de los Juegos Santiago 2023, el evento multideportivo más importante de la historia del país. Recientemente se revelaron los nombres que darán vida al Programa de Embajadores, conformando un “equipo soñado” del deporte convencional y paralímpico.

En su oportunidad, la ministra del Deporte, Alexandra Benado; la directora ejecutiva de los Juegos, Gianna Cunazza y el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica fueron los encargados de dar la bienvenida al doble medallista olímpico Nicolás Massú y al paradeportista Robinson Méndez.

El equipo, hasta el momento, está integrado además por la nadadora Kristel Köbrich, el luchador Yasmani Acosta, el jugador de fútbol americano Sammis Reyes y la paratleta Francisca Mardones, esperándose otros nombres durante los meses que restan para la cita.

La secretaria de Estado detalló que este programa de embajadores no solo representa algo simbólico, sino que también refleja todos los valores que se quiere representar en Santiago 2023. “Tenemos una tremenda oportunidad de salir al mundo como chilenas y chilenos y no me cabe la menor duda que nuestros embajadores y embajadoras van a reflejar eso”, aseveró.

Por su parte el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, se refirió al rol inspirador de los embajadores para el resto del Team Chile: “Vamos a tener 700 deportistas chilenos compitiendo en su casa, eso va a dar pie a que muchos niños y niñas, madres y padres también incentiven a los jóvenes para atraerlos al deporte. Estamos convencidos de que el deporte puede cambiar a la juventud chilena”, indicó.