Binomios uruguayos estarán presentes en el Rallymóbil

A un mes de que se inicie por los caminos de Los Ángeles, la primera fecha del Rallymóbil, temporada 2023, la organización del evento, lleva a cabo la planificación de los lineamientos que permitirán desarrollar este certamen deportivo con los habituales estándares de exigencia, atracción y calidad de uno de los deportes motor más atractivo de Chile.

En cuanto a la presencia de binomios y sus coches que se harán presente en Los Ángeles, según la página oficial rallymobil.cl, en la primera fecha llegarían pilotos y navegantes uruguayos y por partida doble, ya que serán dos las tripulaciones del país charrúa que se sumarán a la categoría.

Se trata Ignacio Gardiol y Rodrigo Fialho quienes serán los responsables de conducir dos autos de tracción simple en la clase RC4. El primero de ellos es de la ciudad costera de Maldonado.

En el Rally de Los Ángeles, que abrirá el calendario nacional 2023, manejará un Renault Clio Rally5 de su propiedad, mientras espera el arribo desde Francia de un Peugeot 208 Rally4 que le empezarán a construir y al que debería estar en condiciones de subirse a fines de mayo o junio.

El piloto charrúa cerró el ciclo anterior imponiéndose en el Rally del Atlántico, en Punta del Este, después de adjudicarse su categoría en las pruebas nacionales de Minas, Salto, Piriápolis y Melo, consagrándose campeón por encima de su compañero.

El volante de 34 años será navegado por Sebastián González, que ya ha sumado una experiencia considerable en la región y que en 2022 corrió con Rodrigo Zeballos sobre un Škoda Fabia Rally2 en España antes de concentrarse ahora en el campeonato argentino con un Citroën C3, asistido por la escuadra de Gabriel Pozzo.

Fialho, de 40 años y oriundo de Pando, se mantendrá fiel a su Clio Rally5 y también buscará sumar puntos en la división RC4, mientras que como participante junto a otros vehículos de similares características.

Su copiloto seguirá siendo Rodrigo Arbiza, con quien ganó su clase por el certamen Codasur durante la última temporada en Mina Clavero (Córdoba) cuando eran asistidos por Gianni Racing, la formación de Luigi Contin.

“El año pasado acompañamos a la familia Contin a ver el Rally de Los Ángeles y a conversar con los organizadores de Copec RallyMobil para plantearnos la posibilidad de incorporarnos a él a futuro. Por suerte, todo se dio muy bien y seremos dos los uruguayos en los tramos chilenos”.

Además, agregó, “en realidad, es algo que queríamos hacer ya desde el 2019 y que recién ahora pude concretar porque, desde entonces, yo había estado inactivo dos años”.

Con respecto a su visión de los caminos de Biobío, el uruguayo Gardiol indicó que ha visto que los caminos se transitan en su mayoría por zonas forestales y que, dependiendo si hace frío o calor, pueden mostrar un tipo de piso compacto que, a veces, puede ser abrasivo y consumir más neumáticos de lo que se está acostumbrado.

Por su parte, Fialho dijo: “Yo me sumo con el Renault porque estoy conforme con las prestaciones que ofrece y soy dueño del auto, que conduje en ocho eventos hasta ahora. Tenía ganas de ser de la partida en todas las fechas, pero un compromiso personal asumido previamente me verá de viaje para cuando se largue Los Ángeles, así que me integraré desde mayo. Ambos tenemos muchas expectativas porque creemos que es un lindo proyecto y porque se incluye en septiembre la prueba mundial en la Región del Biobío, que sin dudas es algo especial”.