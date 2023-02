El técnico Gerardo Silva da a conocer las razones del porqué no llegó a Iberia

Previo a la concreción del arribo a Iberia de nuevos inversionistas, siempre se supo, aunque nunca fue oficial, que dentro del proyecto institucional se manejaba la llegada al club Azulgrana de Gerardo Silva, pero no para la dirección técnica, sino para gerenciar un proyecto de enriquecimiento deportivo.

Sin embargo, tras la oficialización del control del club, por parte de los empresarios nortinos John Sol, junto a Andrés Silva, la idea de la llegada de Gerardo Silva se derrumbó.

Tras la conferencia de prensa por parte de la gerencia del club, fue el propio presidente de la institución, Andrés Silva, quien explicó la ausencia del querido pero también vilipendiado técnico, aduciendo razones económicas y que por el momento no requerirían de sus servicios, pero que las puertas del club estarían abiertas, una vez que la administración lograra cierta estabilidad.

Tribuna Deportiva, no contento con ello, se contactó con el propio Gerardo Silva, quien entregó su versión de lo sucedido.

“Estaba muy entusiasmado en llegar a Los Ángeles y desarrollar mi trabajo, uno distinto al que estaba acostumbrado a realizar, pero el proyecto que pensaba ejecutar me seducía mucho, por lo que estaba dispuesto a enfocarme solo en eso”, fueron sus primeras impresiones.

Agregó que “siempre lo he pensado, la única forma en que yo pueda retirarme de la dirección técnica es enfocarme en específico en un trabajo que buscara posicionar al club desde la perspectiva de la gerencia deportiva. Es un trabajo que desarrollé en O’Higgins de Rancagua, en el área de integración regional del club y que sigue vigente”.

¿Finalmente por qué no se concretó su arribo?

Este proyecto lo conversamos largamente con Andrés Silva no así con John Sol. Yo vengo trabajando con un equipo de capacitación, con profesionales de amplia experiencia en el rubro y en el que realizamos capacitaciones para los diferentes clubes deportivos y para la gente que se interese en tomar algún proyecto deportivo, este mismo proyecto lo estaba planificando para desplegarlo en Iberia.

Sin embargo a la hora de cerrar mi incorporación no se llegó a un acuerdo económico, no porque fuera una cifra alta, sino porque por el momento no era la prioridad del club. Dada la premura del tiempo, la prioridad era la conformación del primer equipo, según lo que me explicó Andrés, pero una vez que el club, bajo esta nueva administración se estabilice, las puertas estarán abiertas para mi llegada. Eso espero.

¿Puntualmente en qué consistía el proyecto?

Este proyecto lo que buscaba era insertar al club nuevas figuras, gracias al trabajo de veedores en el fútbol amateur de la zona. Capacitaciones a personas de ANFA local, para conformar un equipo de veedores que posibilitaran observar jugadores en distintas canchas de la provincia y región e integrarlos al club. Además de crear y potenciar a series infantiles para Iberia y acercar al fútbol joven con lo que significa el club, su historia y su sentido de pertenencia a objeto que se sientan comprometidos al vestir los colores de la institución. Todo ello lo teníamos planificado y de hecho ya lo estábamos trabajando.

Cabe señalar que también dentro de su tarea estaba el de hacerle llegar una lista de jugadores para que el técnico que llegase, en este caso Felipe Cornejo, la revisara, pues -dijo Silva-, en el fondo es él quien decide finalmente. “Pero bueno, no llegué al club y esperaré a que se den las cosas, el tiempo dirá, si requieren en un momento determinado mis servicios para aportar con mi granito de arena al crecimiento del club”.