ANFP liberó el calendario del Campeonato de la Segunda División Profesional

En un hecho inédito, recién a solo 13 días que se inicia el Campeonato de la Segunda División Profesional, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) liberó el fixture de la temporada 2023.

En este calendario asegura que Deportes Iberia comenzará jugando de visita ante el último descendido de la Primera B, Arturo Fernández Vial.

El Campeonato, en el papel, se iniciaría el fin de semana del 25 y 26 de febrero, aunque circula el rumor de que este recién se iniciará en la quincena de marzo.

Para la Azulgrana sería lo más recomendable dado que el club de Los Ángeles, es el único de todo el fútbol chileno que no cuenta con un plantel ni menos cuerpo técnico.

ESTE LUNES O MARTES HABRÍAN NOCTICIAS EN IBERIA

La teleserie que vive el club Azulgrana se espera que, finalmente, concluya esta semana y que asuma en propiedad John Sol y compañía como los nuevos controladores.

Una mesa de negociación que se inició a comienzos de enero y que tuvo un difícil camino para llegar a un acuerdo con la Sociedad Anónima encabezada por ‘Inversiones Los Ángeles’.

Es sumamente urgente que los nuevos inversionistas asuman en propiedad, para comenzar a trabajar en lo que será la conformación del plantel para esta nueva temporada junto a su cuerpo técnico.

A diferencia con el resto de los clubes de esta División, Iberia ha perdido mucho terreno, mientras los otros equipos ya llevan varios partidos amistosos con pretemporada incluida.

Por lo mismo, el presente de la Azulgrana es alarmante, a dos semanas de iniciarse el campeonato, según el calendario oficial. Iberia entraría a la cancha con una evidente merma en su preparación desde lo físico, técnico y entendimiento como equipo.

¿QUIEN ASUMIRÁ LA BANCA TÉCNICA?

Con tan poco tiempo para armar y preparar un plantel, el director técnico que asuma deberá afrontar un gran desafío y con seguridad con apoyo total de la mesa dirigencial. Es que no es fácil, dado la premura del tiempo, pero si los resultados no acompañan, ya no será de exclusiva responsabilidad de él ni de su cuerpo técnico, sino de lo tarde que terminó resolviéndose la situación de Iberia.

Para este escenario existen dos técnicos que están en la carpeta de John Sol y su nuevo presidente Andrés Silva. Ellos son: Elvis Aliaga y Felipe Cornejo, de estos dos nombres puede salir el nombre del nuevo técnico.

Todo apunta a que será Cornejo, quien en su trayectoria, ha dirigidos a Naval de Talcahuano, Fernández Vial, Independiente, San Marcos de Arica, D. Puerto Montt y Rangers.

Dentro de su palmarés destaca lo logrado el 2017 en Fernández Vial, donde como técnico obtuvo el ascenso a Segunda División y en el 2019 logró el ascenso a Primera B con San Marcos de Arica.

ESTE ES CALENDARIO 2023 PARA LA AZULGRANA

PRIMERA RUEDA

Fecha 1 F. Vial v/s D. Iberia 26 de febrero Fecha 2 D. Iberia v/s G. Velásquez 5 de marzo Fecha 3 Trasandino v/s D. Iberia 12 de marzo Fecha 4 D. Iberia v/s Real San Joaquín 19 de marzo Fecha 5 Lautaro de Buin v/s D. Iberia 26 de marzo Fecha 6 D. Iberia v/s D. Limache 16 de abril Fecha 7 D. Melipilla v/s D. Iberia 23 de abril Fecha 8 D. Iberia v/s P. Osorno 30 de abril Fecha 9 D. Rengo v/s D. Iberia 7 de mayo Fecha 10 D. Iberia v/s San Antonio U. 14 de mayo Fecha 11 D. Concepción v/s D. Iberia 21 de mayo Fecha 12 D. Iberia v/s D. Linares 28 de mayo Fecha 13 D. Valdivia v/s D. Iberia 4 de junio

SEGUNDA RUEDA