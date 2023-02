Tenimesistas quieren a Los Ángeles como sede de selectivo sudamericano

A través de un correo electrónico enviado a Wladimir Araya, presidente de la Federación Chilena de Tenis de Mesa (Fechiteme) por parte de la asociación angelina, se oficializó la postulación para que Los Ángeles sea elegida como sede para el selectivo sudamericano de la disciplina.

En dicha instancia se definirán las selecciones chilenas para los eventos sudamericanos que se realizarán el próximo 11 y 12 de marzo para las categorías Sub 11 y Sub 13, y el 18 y 19 del mismo mes para las categorías Sub 15 y Sub 19.

La propuesta realizada, según la asociación, abarata los costos de participación a todos los jugadores (as), esperándose una positiva respuesta para mañana, ya que en teoría, hoy martes habría reunión de directorio de la Fechiteme.

Roberto Morales Inostroza, presidente de la Asociación Deportiva Local de Tenis de Mesa angelina, indicó que “estamos expectantes a la respuesta de Fechiteme, contamos con el apoyo de las municipalidades, nuestros auspiciadores y los medios de comunicación social”.

Además, agregó que “tenemos reales opciones de clasificar a algunos de nuestros jugadores, tales como Ignacia Jiménez, Maithe Díaz, Mateo Iglesias y Fabián Fuentes, entre otros”.

Morales dijo estar confiado en que la respuesta sea positiva para que en el Polideportivo se viva una verdadera fiesta del tenis de mesa sudamericana.