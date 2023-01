Hoy es el funeral del destacado deportista Pablo Romero

Para quienes conocieron al profe Pablo Romero, su partida generó un profundo pesar, es que el técnico formativo por más de 40, estuvo ligado al fútbol amateur angelino, sobre todo en la formación de muchos niños de los diferentes sectores de la ciudad.

El deceso de ‘Pablito’ como cariñosamente se le conocía, caló hondo en la comunidad deportiva. En las redes sociales sus conocidos no se hicieron esperar para manifestar públicamente el sentir de su partida. Es el caso del presidente del Club Deportivo Atlas, Juan Sepúlveda Escobar: “Con profundo dolor recibimos la partida al cielo de Pablito, quien fuera en vida un gran amigo con quien tuve el placer de compartir dentro y fuera de la cancha, un gran maestro de los maestros. En nombre propio y de nuestro club deportivo Atlas nuestras más sinceras condolencias para su familia”.

Luis Agurto, comunicador del ámbito deportivo, también tuvo sentidas palabras en su partida: “Sin duda que hablar del profe Pablito es hablar de pasión, trabajo y amor por el fútbol amateur y principalmente por los niños y jóvenes, tuve la oportunidad de conversar en varias oportunidades y siempre decía yo quiero morir haciendo esto, amo a los niños amo el fútbol, esto es mi vitamina es mi motor para levantarme todos los días”.

Agurto agregó que como persona también fue un ejemplo, recordando una emotiva anécdota – “una vez le comenté que estábamos pintando la sede del club Los Carrera y nos faltaba pintura, me dijo yo le consigo y fue así que me invito a su casa y me entregó dos tarros para mi club. Sin duda el legado de Pablito tanto en el fútbol amateur como en las escuelas de fútbol vivirá por siempre”.

El alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, tampoco quedó al margen de esta triste noticia, señalando en su fanpage personal: “Hace pocas horas falleció don Pablo José Romero Pedrero, quien se desempeñaba como profesor de fútbol de la Oficina de Deportes de nuestra Municipalidad y era altamente reconocido por su trayectoria, principalmente en la formación de jóvenes. Es una gran pérdida para la comuna y la institución, por lo que hago envío de mis condolencias a toda su familia y a todos quienes sienten con mucho dolor su partida. Un abrazo al cielo estimado Pablo”.

OTROS TESTIMONIOS

Carlos Martínez: “Que mala noticia y una pena muy grande lo conocí de niño me enseñó lo que es amar el fútbol. Una gran persona seguirá siendo de donde esté profe Pablito Romero.

Pablo Urra: “Descanse en paz profe querido, un enorme abrazo al cielo para usted profe Pablito, siempre estará en mi memoria todo lo buen humano que fue, hoy Dios recibe a un ángel en su morada. Se le extrañará mucho”.

Carlos Solís González: “El mejor formador, una vocación enorme, como persona un ejemplo a seguir intachable y respetuoso, una persona con un gran corazón para ayudar a sus niños, se le extrañará profe Pablito, descanse en paz junto a su amada esposa”.

SU AMOR AL FUTBOL Y SU LEGADO

El inicio de Pablo Romero en el fútbol fue en el desaparecido Club Deportivo El Despertar, club que estaba ligado a la calle Villagrán en el sector de la vega techada y que algunos de sus jugadores fueron los que formaron el Club Deportivo América del Campamento El Tránsito en la década del 70, después de haber estado en El Despertar se unió al Club Estrella de Chile en donde llegó incluso a la presidencia de la institución, posteriormente paso por Atlas, Real Victoria, Magallanes entre otros.

En una de sus últimas entrevistas que concedió a Luis Agurto, el fallecido técnico formativo del fútbol amateur local manifestaba abiertamente que mientras él tuviera la vitalidad necesaria, aportaría con lo suyo: “Yo no quiero ir a descansar, esto es mi vida, el estar con los niños todos los días es mi mejor vitamina, me gusta conversar con ellos, orientarlos aconsejarlos y ser para algunos ese papá que por circunstancias de la vida no pueden estar con ellos, hoy me siento feliz al recibir el cariño de mis niños y el reconocimiento de la Oficina de Deportes de la municipalidad angelina”.

El velatorio del profesor Pablo Romero, se está realizando en calle Valdivia 874, entre las calles Janequeo y Galvarino, (Iglesia Visión de Vida). Sus funerales se realizarán hoy en Mulchén.