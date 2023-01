Alberto Morgan: “Aunque la gente no nos crea, sufrimos más que la hinchada”

La situación en Deportes Iberia es hoy sumamente preocupante, con el pasar de los días y semanas se ha ido develando una compleja situación económica que tiene al club Azulgrana sumido en un presente y futuro incierto.

El gerente general de la institución, Alberto Morgan Bascuñán en entrevista realizada en el programa ‘Tribuna Deportiva’ de Radio San Cristóbal, detalló la cruda realidad de la entidad Azulgrana.

“Lo primero que les puedo decir es que no tenemos ninguna obligación de estar entregando constantemente alguna información cuando no las hay, entendemos la preocupación de los hinchas, pero créame y aunque la gente no nos crea, sufrimos más que la hinchada”, fue lo primero que señaló desde Santiago.

Apuntó a que se ha especulado mucho sobre reuniones con inversionistas y la verdad, dijo, es que solo ha habido acercamientos, nada que se pueda concretar. “No ha habido mayores acercamientos, hay gente que podría estar interesada en el club, pero no se ha cerrado nada lamentablemente, aunque no nos hemos puesto todavía en un escenario negativo”, indicó.

Dejó en claro que, una cosa es llegar tarde con la conformación del plantel a la pretemporada y otra muy distinta a enfrentarse a lo peor de los escenarios, es decir jugar el campeonato con un equipo joven. “En el peor de los casos tendríamos que echar mano a los jugadores de casa, el fútbol joven, pero estamos esperanzados en llegar a una pronta solución”.

¿Ustedes no vieron venir esta situación?

“Claro que sí, esta situación la veníamos venir desde hace un año, por ello siempre estuvimos llanos a recibir nuevos inversionistas, es decir alguien que tuviera la intención de poner recursos en el club, sin embargo nadie había estado interesado”.

Explicó que la ausencia de nuevos inversionistas no tiene relación con la naturaleza jurídica de la Sociedad Anónima de Iberia, de hecho, indicó, es más fácil. “La naturaleza jurídica de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol chileno no es el obstáculo para acercar nuevos inversionistas, al contrario es más transparente, más fácil y más sencillo, pese a aquello aún no se concreta la llegada de más recursos a la entidad Azulgrana.

¿Existe un mea culpa en el directorio en cuanto al manejo del club?

“En algunos aspectos, sí”.

CARLOS HELLER

Durante el diálogo la figura del empresario, Carlos Heller inequívocamente salió a la palestra, puntualmente por la posibilidad que éste volviera como mecenas al club, sin embargo Morgan fue claro en manifestar que por razones obvias han tenido algún grado de contacto, pero en cuanto a su intención de colocar recursos en el club, nada de ello se ha tocado.

“Ustedes estaban acostumbrado a una época donde había una persona (Heller), que sostenía el club, conocemos quién era y que se sabía a cuanto él podía echar manos y perdónenme que se los diga, pero ustedes se acostumbraron a tal regaloneo en el sentido de que sabían que se armaría un tremendo plantel que siempre estaban peleando el campeonato, había mucho gasto. Nosotros no somos esa persona, somos gente común y corriente que se hizo cargo de esta tarea y tratamos de hacer hacer lo mejor posible, con los recursos con que se cuenta”.

Añadió que ellos (directorio) no son empresarios a diferencia de los controladores de otros clubes que tienen de donde sacar recursos. “Acá en el fútbol chileno todos recurren a un mecenas”.

¿Hay plazos concretos para definir el futuro del club?

“Lamentablemente no tenemos plazo estimativo, entendiéndose que dicha situación se tiene que resolver antes de la inscripción del plantel para el Campeonato de la Segunda División Profesional, temporada 2023.

Finalmente, el abogado y gerente general de Iberia, Alberto Morgan, fue enfático en señalar que los ciclos se agotan más aún cuando el rechazo de la hinchada al accionar del directorio, es rechazada con amenazas en las redes sociales, por parte de algunos hinchas.