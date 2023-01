Técnico formativo de D. Iberia, Alejandro Gutiérrez abandona el club

En Deportes Iberia las aguas no están muy tranquilas. Los días pasan y la desesperación en la hinchada comienza a tornarse preocupante.

La razón puntual es que el resto de los clubes de la División no paran de hacer noticias, especialmente en la conformación de sus planteles, quedando la Azulgrana muy rezagada, sin técnico y con solo ocho jugadores que forman parte del plantel desde el 2022.

Uno de los funcionarios del club que esperaba en lo personal ser considerado para dirigir el primer equipo, o continuar con su proceso formativo, era Alejandro Gutiérrez, quien en diálogo con Tribuna Deportiva, comunicó su inminente salida del club. “Lamentablemente mi situación se ha dilatado más de la cuenta y ya no puedo seguir esperando”, indicó Gutiérrez.

Precisó que de no pasar nada extraordinario, el miércoles próximo sería presentado en otra institución para ejercer su función como adiestrador en las series inferiores.

Alejandro quien llegó en 2018, junto a Patricio Almendra, se ha mantenido en el club Azulgrana cumpliendo diversas funciones, desde analista técnico, administrativo y técnico de las series menores del club angelino.

“Yo, el 30 de noviembre terminé el contrato de técnico en las divisiones formativas y aunque el directorio quedó muy conforme con mi trabajo, con la idea de que yo continuara pero sabía, por lo que me dijeron, que la situación económica no era de las mejores y que por ello debían ver nuevos capitales y de ahí no he sabido más”, indicó el ex futbolista profesional.

En el proyecto que presentó Gutiérrez, para posicionarse como técnico del primer equipo a la dirigencia, previo al término de su contrato, dejó en claro que se debía comenzar antes del 9 de enero, de lo contrario no calzaría el calendario para hacer un buen trabajo con pretemporada incluida.

“Creo que en casa hay un buen potencial para tener una estructura básica para el primer equipo, se ha hecho un buen trabajo en las series inferiores y ese proyecto le interesó mucho al directorio, sin embargo no he vuelto a tener contacto ni con la señora Any Bull ni con don Alberto Morgan”, dijo el técnico.

Lo cierto es que la historia de Alejandro Gutiérrez en Deportes Iberia, llegará a su fin. El miércoles sería presentado en otra institución

“Si me toca marcharme me voy con el sentimiento de haber hecho todo lo posible para el engrandecimiento del club, desde las distintas responsabilidades que me tocó asumir”.