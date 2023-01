Club Juventud Baquedano cuestiona proceder ante sanción por mala inscripción de un jugador

Molestos y con la intención de llegar hasta las últimas consecuencias se encuentra la dirigencia del Club Juventud Baquedano de Los Ángeles, que cuestiona el proceder ante la sanción por la mala inscripción de un jugador en la serie de honor.

“La situación comenzó cuando hicimos jugar a un chico debidamente acreditado para jugar por nuestro club, con su carnet de jugador validado por la ANFA regional, es decir si yo tengo este carnet es porque puedo utilizarlo ante cualquier rival, sin embargo hemos sido perjudicados”, señaló a Tribuna Deportiva, Edmanuel Leiva, técnico de Los Vikingos y vicepresidente de la institución.

Lo cierto es que según la explicación de Leiva, el jugador apareció jugando por Santa Juana de la Tercera División, siendo autorizado por la Asociación Regional, lo que gatilló la sanción al club. “Nosotros tuvimos un partido pendiente ante Real Victoria, en esa oportunidad lo hice jugar como 15 minutos. Con los días nos enteramos, gracias al reclamo de Real Victoria que este jugador estaba inscrito en Santa Juana”.

“QUE ALGUIEN ASUMA SU RESPONSABILIDAD”

Más adelante, Edmanuel Leiva, con documentación en mano, precisó que el jugador en cuestión, no tiene ninguna responsabilidad, en este tema, apuntando los dardos a quienes autorizaron su traspaso.

“El jugador fue inscrito por Juventud Baquedano el 27 de octubre del 2021 y éste se registró en Santa Juana el 4 de mayo del 2022, por que los plazos, de acuerdo a la normativa (no pueden cambiarse de club antes de los 12 meses), no dan quedando imposibilitado de jugar por el club de la Tercera División, sin embargo, la ANFA regional no dijo nada”, detalló el técnico.

Agregó, “aquí el presidente de ANFA Biobío no quiere entender que la situación no es que el Club Juventud Baquedano inscribió a un jugador que estaba militando en Santa Juana, sino que fue todo al revés, el equipo de la Tercera División inscribió a un jugador que estaba en Baquedano”

Pero es no es todo, Leiva apunta que dentro de las documentaciones presentadas aparece una en la que el Club Juventud Baquedano dejaba en libertad de acción al jugador mencionado, un documento indicó, que fue mañosamente manipulado. “Este documento que le hicieron llegar a la ANFA no tiene la firma del presidente y está sin timbre, a todas luces este documento no es válido, otra irregularidad que nosotros como club no dejaremos pasar”, señaló Leiva.

Lo que buscamos como club es que este tema se aclare con la verdad y que alguien asuma su responsabilidad, expresó el jugador profesional.

UN PUNTO DECIDOR

Existen tres equipos que están en la misma condición de puntaje Cóndor, Juventud Baquedano y América en la serie de honor, incluyendo la resta del punto de Baquedano ante Real Victoria. En ese encuentro, igualaron ambos equipos, pero el punto le fue restado a Los Vikingos por la sanción antes mencionada, dándolos por perdido, administrativamente.

“Con ese punto que nos quitaron, Baquedano sería puntero absoluto y el Campeonato sería prácticamente nuestro”, puntualiza Leiva.

Finalmente el técnico de la serie de Honor, señaló que es una pena que ni la ANFA regional ni la ANFA Biobío resuelvan el entuerto que ellos mismos generaron, quedando solo dos partidos para el cierre del campeonato y donde los únicos perjudicados han sido ellos.

En parte de los documentos que el propio club hizo a la ANFA regional, refutando tal proceder se señala textualmente: “Por lo cual nuestra institución Deportiva viene a solicitar la revisión del supuesto oficio que se nos atribuye, donde se encontrará una firma que NO corresponde a la de nuestro presidente. Además, dicho oficio no debiera tener validez alguna, dado que en ninguna parte aparece el timbre del club Deportivo Juventud Baquedano, lo cual – de nuestra consideración – es un hecho grave, que no se ajusta a los requerimientos mínimos que se demandan para que un oficio o inscripción tenga validez…Por último, manifestamos nuestro profundo rechazo a quienes hayan emitido tal oficio utilizando el nombre de nuestra institución”.

Puntualizó que, seguirán bregando hasta que se limpie el nombre del club ante la injusta sanción.