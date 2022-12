Angelino se consagra campeón sudamericano de fisicoculturismo

En la ciudad de Rosario en Argentina, el angelino Juan Pablo Saavedra se adjudicó el Sudamericano de Fisicoculturismo Masculino.

Para el deportista quien lleva ocho años dedicado a dicha disciplina, es un logro que resulta de un trabajo de intensa preparación, un título más que se suma a sus logros. “Me preparé alrededor de 21 semanas de dieta y entrenamiento enfocado en mejorar los fallos musculares y presentar un físico acordé al evento”, indicó a La Tribuna.

El Sudamericano de Fisicoculturismo NPC, (por sus siglas en inglés) es la organización más grande de latinoamérica. Allí los participantes debieron exhibir sus cuerpos en distintas categorías: En classic physique, mens physique, bikini, wellnes, entre otras.

Al evento, concurrieron 15 atletas chilenos con la intención de obtener la Procard (es un documento que permite al deportista competir en torneos profesionales de la modalidad, compitiendo únicamente con otros deportistas que también han ganado el Pro Card.)

FISICO CLÁSICO

La categoría en la que participó el angelino fue en el classic physique. Es la más nueva de la competición masculina. Se sitúa entre el culturismo y el men´s physique. En el físico clásico, los atletas participan en dos rondas. Al igual que en el culturismo, hay una ronda de poses obligatorias y una ronda de poses individuales.

“Mi categoría se dividió en peso y talla, eso quiere decir que para una estatura hay un límite de peso, lo cual la hace más compleja pues yo me presenté con 1.80 cm y 93 kilos, es decir con el límite de peso y así y todo me coroné campeón de la categoría”, sostuvo Saavedra.

Ello, a su vez, le permitió competir en la categoría Absoluta para optar a la tarjeta profesional, lamentablemente, en esa instancia, no ganó. “A pesar de eso me convertí en el campeón sudamericano en mi categoría sumando un oro para Chile, lo cual me deja muy contento ya que ningún angelino antes lo había logrado”.

En total fueron seis días en Argentina, donde lo más difícil de su participación no fue precisamente el desarrollo de la competencia misma, sino que fue el calor que incluso, dijo, alcanzó los 40 grados.

CAMPEÓN NACIONAL ABSOLUTO

Luego de eso viajó a Santiago para competir en el nacional, donde el angelino se coronó campeón en la categoría Absoluta de fisicoculturismo. “Pasar del sudamericano al nacional fue durísimo, dado que no descansé un solo día, el Nacional era la semana siguiente al Sudamericano. Valió la pena ya que los resultados fueron los esperados y puedo decir que soy el mejor de Chile”, sentenció.

Destacó que fueron 13 días fuera de su casa, pero gracias a Dios y la compañía de su madre y polola, que fueron pilares fundamentales, logró su cometido de buena manera.

CIERRA UN AÑO CON 6 TITULOS

Finalmente, el deportista angelino cerró el año con seis títulos en diversos torneos nacionales e internacionales, los que se suman a los diez que ya lucen en sus vitrinas.

“Espero el 2023 poder tener el apoyo de empresas privadas ya que las preparaciones, dieta y viajes salen muy pesados y no hay bolsillo que aguante”, indicó a La Tribuna.