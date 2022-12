Alberto Heller: “Me siento con la capacidad necesaria para afrontar nuevos desafíos en el Rally”

Alberto Heller a sus 27 años, luce con orgullo un título que lo tiene en lo más alto del deporte tuerca nacional, reciente campeón de Chile del Rallymobil, un logro que se forjó después de mucho aprender y que le costó incluso un violento accidente que, afortunadamente no tuvo mayores consecuencias, en la sexta fecha del Mundial que se disputó en nuestro país el año 2019.

Beto como le llaman sus más cercanos, hijo del reconocido empresario Carlos Heller, nació en la ciudad de Los Ángeles, es hermano de Pedro, también destacado piloto del Team Joker, quien ha logrado consolidar una importante carrera en el mundo del automovilismo.

En diálogo con Tribuna Deportiva de radio San Cristóbal, el actual campeón del Rallymóbil no ocultó su alegría de ser hoy el campeón del evento más importante del país. “Han sido días de bastante emoción, como angelino me llena de orgullo llevar en lo alto en nombre de Los Ángeles”, sostuvo.

Explicó que el coronarse con su primer campeonato de la general del rally, luego de haber sido campeones de la categoría junior, además de dos subcampeonatos, es un orgullo pero a su vez un compromiso para lo que se viene. “La verdad es que, se trabajó muy duro para lograrlo, fue un campeonato muy difícil ante competidores de extraordinaria categoría, ahora a descansar un poco y luego planificar la próxima temporada”.

SIETE AÑOS DE MUCHA PREPARACIÓN Y EXIGENCIA

Alberto respiró hondo y luego de pensar unos segundos, señaló, – “poniendo en contexto, en este deporte llevamos siete años como equipo, donde para algunos puede ser mucho tiempo, pero en esta disciplina no es tanto y el haber coronado un campeonato después de esos años es muy bueno”.

Añadió que también ayudó la cantidad de carreras que pudieron hacer a nivel internacional. “Nosotros al año 2018 y el 2019 trabajamos mucho en el mundial. De hecho, el 2019 el Mundial estuvo acá en Chile, en Concepción y nosotros veníamos liderando en la región del Biobío y tres especiales antes que concluyera el Mundial tuve un muy fuerte accidente que nos sacó de la competencia”.

Reflexionó que, de todo aquello se saca importantes conclusiones pues hasta antes del accidente, reconoció que él era un piloto rápido pero carecía de experiencia. “Después de cuatro años de haber competido pude llegar a liderar un Mundial, yo antes de ese momento sentía que estaba preparado pero hoy me doy cuenta que soy otra persona, por tanto, ahora que viene otro Mundial y que será en nuestra zona, me siento con la capacidad y serenidad necesaria para afrontar este gran desafío”.

En el automovilismo hay varias formas de ser rápido y efectivo, enfatizó el piloto angelino, pero también la técnica resulta fundamental y lo que ha aprendido es que no todo es imprimirle velocidad al auto, sino que además hay otros factores que solo la experiencia se lo ha dado.

“Nosotros en ese estilo, buscamos una puesta a punto que nos permita saber cuándo acelerar para no irnos fuera del camino, sino saber cuándo reducir la velocidad y cuando atacar, por ejemplo, lo que pasó en Concepción en la última fecha, fue una carrera en la que yo salí a cuidarme y eso me llevó a calmarme y al momento de calmarme se me dieron las cosas, a tal punto que en un tramo estuve peleando palmo a palmo con Mads Ostberg, campeón de la categoría, incluso contra Martín Scuncio y con ello pudimos obtener el tiempo necesario como para conseguir los puntos que nos dieron tempranamente el campeonato”.

LA FECHA DE LOS ÁNGELES FUE POR LEJOS LA MEJOR

El piloto angelino, durante la entrevista también tuvo palabras para referirse a la pasión que existe en Los Ángeles por el deporte tuerca, señalando categóricamente que por lejos la más concurrida de todas las fechas nacionales, fue la que se realizó por los caminos de la provincia de Biobío. Al respecto indicó, “por ello, junto al equipo del team Joker estamos comprometidos con la gente de Los Ángeles para pujar que uno de los días y en forma completa el Rally Mundial se corra por los caminos de la comuna y provincia”.

Agregó que el Rally no es de Concepción y que como equipo lo han dejado claro a la organización. El Rally es de la región del Biobío, donde todas las provincias tienen el protagonismo. Acá la pasión por el deporte motor es muy poderosa y ello ha quedado demostrado, no tan solo con la llegada del Rallymóbil, sino por lo que hace además el club local, Calasac”.

LO QUE VIENE PARA EL 2023

Finalmente el menor de los Heller, detalló que ya se está trabajando con su equipo para lo que se viene para el 2023. “Me parece que salir con un programa completo al extranjero es un poco difícil, porque te demanda mucho tiempo, piensa tu que yo no me dedico cien por ciento al Rally tengo otras labores, entonces debemos priorizar nuestras competencias”,

Precisó que dentro de las alternativas será el estar presente en el Rally de México, en el Mundial de Portugal, Italia y Kenia. Lo ideal es llegar lo suficientemente preparado para el Mundial en Chile.