Los sueños del angelino Marcelo Flores, el lateral de Deportes Iberia

Uno de los jugadores en Deportes Iberia que brilló con luces propias durante la temporada 2022, fue sin duda el canterano Marcelo Flores Vivallo, un chico de 20 años, humilde como pocos y que con mucha constancia y perseverancia se ha ganado el reconocimiento dentro del plantel y de la hinchada, constituyéndose en titular indiscutido por su banda izquierda en la defensa Azulgrana.

En conversación Tribuna Deportiva de radio San Cristóbal, Flores se sinceró señalando que, pese al cambio de los técnicos que tuvo Iberia en esta temporada de la Segunda División Profesional, siente que su rendimiento estuvo a la altura de lo que esperaba, a tal punto que ambos permanentemente los considerados en la oncena titular.

“Pese a la campaña deportiva del equipo que nos dejó sin opción de ascender y peleando por no bajar, mi rendimiento en particular estuvo a la altura de lo que yo esperaba”.

En relación a su relación con ambos técnicos, Flores indicó que de ambos sacó cosas positivas y que le permitirán enfrentar el futuro futbolístico con más armas.

“Del profe Fernando Gutiérrez aprendí mucho, su relación conmigo era como la de un papá, me aconsejó bastante, me dio confianza y me hizo analizar y sacar el mayor provecho a las cosas que hacía mal dentro del campo de juego y perfeccionar lo que hacía bien” expresó con emoción Marcelo Flores.

Sobre Claudio Rojas, técnico que llegó en la última parte del campeonato, luego del cese de Gutiérrez, el canterano también tuvo palabras para él: “El profe Claudio me sacó partido, aprovechó mucho mi aspecto ofensivo, me decía que era un puntal importante en el equipo y me solté más en la cancha”.

Flores, acotó que el carácter de Rojas era de ser una persona muy directa y franca. “Cuando nos debía reprender por alguna actuación baja lo hacía, pero cuando las cosas caminaban bien nos felicitaba y nos instaba a seguir de esa manera. El profe Claudio es uno de los técnicos que más me ha marcado, la relación que él tenía con los jugadores era muy cercana y a la vez muy directo, una extraordinario técnico. Creo que a muchos nos marcó”.

EL 6 DE ENERO VUELVEN

Marcelo Flores, que reconoce el apoyo brindado por su familia y en especial de su padre, sigue entrenando y manteniendo su estado físico, pues asegura que es la única manera de estar en condiciones para lo que viene a futuro. “Soy lateral y tengo que estar en completa forma para responder tanto defensivamente como ofensivamente”, dijo.

En cuanto al retorno a los entrenamientos por parte de Iberia, Flores expresó que según lo emanado desde el club, recién volverán a trabajar el 6 de enero próximo.

CON REPRESENTANTE

Una de las novedades en la carrera del futbolista angelino fue que recientemente firmó con una empresa de representación de jugadores. “Hace poco firme con una empresa de representantes de jugadores quienes están analizando mi futuro próximo”.

¿Manejan ofertas?

“Sí hasta el momento hay ofrecimientos de algunos clubes, el problema es que yo tengo contrato vigente con Iberia, pero si sale alguna oferta económica, me imagino que se podrá conversar. Mi futuro dependerá de varios factores, por lo pronto tengo contrato hasta el 2025”

Agregó que como cualquier jugador profesional siempre estará el deseo de superar las expectativas y si existe la posibilidad de jugar en otra categoría bienvenido sea.

“A mis 20 años debo tener claro que si se diera la posibilidad de irme del club, sería un desafío enorme, pues eso significaría estar lejos de la familia. Yo aquí tengo todo, pero es un precio que uno debe pagar para mejorar mi futuro en el fútbol profesional”.