Tucapelino sacó cuentas alegres en cita internacional de Karting

Un positivo balance de su presencia en Las Vegas, Estados Unidos, hizo el piloto tucapelino Felipe Ñancupil, quien corrió la semana pasada en la Rok Cup Vegas, importante carrera internacional de karting, obteniendo el undécimo lugar entre 30 competidores de todo el mundo. El deportista ganó su pase a esta cita mundial al ganar el campeonato nacional en la categoría VLR, en septiembre de este año.

En diálogo con La Tribuna, directamente desde Estados Unidos, el piloto señaló que si bien no logró estar entre los diez primeros puestos, ello lo deja motivado para sus próximos desafíos. “No logré llegar entre los 10 primeros de la carrera, pero fue sólo por 0,017 segundos. Llegué en paralelo con otros competidores, incluyendo a quien obtuvo el octavo lugar, separados por centésimas de segundo. Es una posición que me deja muy contento, pues no conocía la cancha y me enfrentaba a pilotos de real jerarquía”, señaló Felipe.

Añadió que en la final, largó en el puesto 14 y luego se posicionó séptimo, girando tres vueltas delante de Ben Cooper, tricampeón del mundo, y con mucha experiencia. “Es un balance muy bueno, lo que me hace mirar con optimismo lo que viene en el futuro. Se trata de la competencia más grande del mundo en la categoría, así es que me voy muy contento a Chile, con el deseo de representar a nuestro país el próximo año en la misma carrera”, concluyó el tucapelino.

Explicó a La Tribuna que en los días previos, su participación estuvo marcada por una serie de choques durante los entrenamientos, conociendo la pista, las curvas, “allí lamentablemente perdí tres de los seis entrenamientos, lo que me perjudicó a la hora de clasificar en puestos de avanzada”.

Por otro lado, Felipe Ñancupil, piloto de Karting aficionado, solo espera que su categoría se reconocida a nivel mundial y poder estar, de esa manera, en competencias de karting con puntuación en el ranking a nivel internacional.

Cabe recordar que, Felipe Ñancupil, se ha empapado de esta modalidad hasta convertirse en uno de los pilotos más exitosos del país. Nacido hace 31 años en Yungay, se trasladó con su familia a Huépil cuando era apenas un niño.

En el año 2019 ingresó al mundo del karting, en el que ha alcanzado un importante reconocimiento en el karting nacional.