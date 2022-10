Ex capitán iberiano y ahora concejal cuestionó posible modificación a diseño del nuevo estadio

“Estoy en total desacuerdo con las declaraciones de la seremi del Deporte, Andrea Saldaña, en relación a la posibilidad de modificación del diseño original del nuevo estadio para Los Ángeles”. Así de categórico fue el concejal José Gastón Salcedo e histórico capitán de Deportes Iberia.

Puntualizó que los dichos de la autoridad regional le parecen extrañas, toda vez que ella ya había participado en una pasada reunión con el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, y con el propio concejal, ocasión en que no se abordó la posibilidad de hacer modificaciones al diseño original. “Me tocó participar en una reunión en la que estuvo el acalde, la seremi y quien les habla y nunca se tocó la posibilidad si quiera, de un cambio al diseño original del estadio”, aseguró.

Al contrario, dijo, “estábamos viendo opciones de cómo sacar adelante ese proyecto y una de las alternativas que, en su momento, se barajaron era hacerlo por etapas. Mediante ese camino se podía llevar a cabo la anhelada construcción”.

Recordemos que la seremi del Deporte de la región del Biobío, Andrea Saldaña, manifestó en el programa “Tribuna Deportiva” de Radio San Cristóbal que para hacer viable la construcción del recinto deportivo, se hacía necesario hacer una modificación al diseño original del estadio para Los Ángeles.

Salcedo detalló que en conversación con el alcalde, él tiene claro que el diseño no debe tocarse.

MÁS SE ESTÁN SUMANDO A LA DEFENSA DEL ESTADIO

No contento con manifestar públicamente su descontento con los argumentos de la seremi, José Salcedo anunció que está liderando y motivando a que otros actores políticos y comunidad en general para que apoyen y defiendan este proyecto de tal forma que pronto se haga realidad.

“En estos días me he estado contactando con diferentes actores políticos en el que, se han sumado el senador Sebastián Keitel, la diputada Joanna Pérez junto a concejales y otros personeros vinculados al tema, todo ello con la finalidad de activar este proyecto, buscando no tocar el diseño original”, sostuvo.

El concejal fue claro en expresar que no descansará hasta que el sueño de toda la comunidad se haga realidad. “El estadio debe construirse y con el diseño que estaba aprobado y establecido”, afirmó.

Finalmente, el ex jugador profesional de fútbol, fue más allá y advirtió que si es necesario se organizará un nuevo movimiento para que el Gobierno atienda el clamor de la comunidad.