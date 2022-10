Sorpresa causó entre consejeros la propuesta de modificar diseño original del nuevo Estadio

Las declaraciones formuladas por la seremi del Deporte Andrea Saldaña al programa deportivo “Tribuna Deportiva” de radio San Cristóbal no pasaron desapercibidas, es que lo indicado por la Secretaria Regional Ministerial de la región del Biobío fue un duro revés para quienes aún anhelaban ver materializado el diseño original del nuevo Estadio para Los Ángeles.

“Existe la comprensión por parte del Ministerio del Deporte y del Instituto Nacional de Deporte de la importancia que reviste para la comunidad de Los Ángeles y de la provincia, el contar con un nuevo Estadio. En ese sentido, se ha llegado al acuerdo con el municipio de Los Ángeles para abrirse a una modificación al diseño original, de manera de visualizar la factibilidad cierta de generar la ejecución de esta obra”, fueron algunas de las declaraciones de Andrea Saldaña.

Al mismo tiempo agregó que: “Comprendamos la actual situación país la que, está mediatizada por una realidad mundial, entonces la verdad es que las dificultades presupuestarias que existen hoy en día no aplican a las proyecciones de futuros proyectos que, incluso ya contaban con un monto asociado para concretarlos”, dijo la seremi.

PATRICIO BADILLA: “TENEMOS QUE GOLPEAR LA MESA”

Para el consejero regional y quien pujó para que este proyecto saliera a flote, Patricio Badilla, lo anunciado por la seremi es un golpe bajo para los intereses de la comunidad. “A mí no me parece que nuevamente a Los Ángeles y la provincia nos estén bajando los presupuestos a este tan anhelado proyecto. Los Ángeles y Biobío merecen tener un Estadio de calidad, donde se pueden desarrollar competencias a nivel nacional e internacional”.

Badilla agregó que existe un compromiso que data de muchos años y que no puede quedar a medias. “Si van a diseñar un proyecto en el que se utilice menos recursos y con ello disminuya la capacidad del Estadio por hacer una obra por cumplir, de verdad que a mí no me parece. Tenemos que golpear la mesa para que se haga un Estadio como corresponda, como se prometió, no se puede jugar con el sueño de la comunidad”.

Explicó que siempre existen las alternativas para mantener el diseño original, no se tiene para qué inyectar los recursos de una vez, hay mecanismos para ir entregando los recursos parcializados.

Badilla subrayó que este proyecto tan anhelado requiere de mano de obra y de inversiones. “De una vez por todas, miremos a Los Ángeles como se merece, como una gran comuna y no como el patio trasero de la región”.

ENRIQUE KRAUSE: “ESTO ES UN BALDE DE AGUA FRÍA PARA QUIENES HEMOS LUCHADO POR EL PROYECTO”

Por su parte el consejero regional, Enrique Krause tildó los dichos de la seremi del Deporte como un verdadero “balde de agua fría”, en alusión a la propuesta de modificar el diseño original del nuevo Estadio. “Este es un proyecto largamente acariciado por la comunidad y del cual durante todo este tiempo hemos defendido desde el Gobierno Regional aportando los recursos necesarios que nos compete”.

Por lo tanto, expresó que ha conversado con el presidente de la Comisión de Deportes del Consejo Regional para que formule

una invitación a la Seremi y que explique ante el consejo, la propuesta de modificar el diseño original del proyecto del Estadio para Los Ángeles. “Que nos explique cuál es el motivo de estas modificaciones al proyecto”.

Finalmente puntualizó, “Hasta cuándo seguiremos con este sueño entrampado, es necesario clarificar su futuro”.