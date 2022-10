Nacimiento una vez más le abrirá las puertas al tenis de mesa

El área deportiva de la Municipalidad de Nacimiento se encuentra organizando, para este domingo 23 de octubre, un Campeonato de Tenis de Mesa, el que se llevará a cabo en el Gimnasio del Liceo Municipal de dicha comuna, ubicado en Prieto 880.

El torneo está dirigido a los escolares de talleres deportivos que no sean precisamente federados. Las series serán en damas y varones.

De acuerdo al programa establecido, la jornada se iniciará a las 9,00 horas, con las prácticas y luego con las competencias mismas.

Allí, las categorías sub 11 y sub 13, sub 15 y sub 19 serán las que delinearán el desarrollo competitivo del campeonato.

A las 10:00 se jugaran las categorías sub 11 y sub 13, mientras que a las 11:30 horas, se jugaran los partidos de la sub 15 y sub 19.