Carlos Heller: “Dejar Iberia creo que fue un error”

En la pasada quinta fecha del Rallymobil desarrollada en Los Ángeles, se vio a Carlos Heller, muy cercano a la gente; de hecho estuvo muy dispuesto a retratarse con cuanta persona le pidió una fotografía. “Ha sido extraordinario el cariño de la gente, el recibimiento que me han dado lo demuestra”, dijo.

Cabe indicar que “don Carlos”, como muchos lo llaman, estuvo acompañando a sus hijos en el Rally, instalado en el stand del Team Joker en el parque de asistencia.

Allí fue que los micrófonos del diario La Tribuna, lo abordaron para consultarle sobre la posibilidad de regresar a dirigir al cuadro Azulgrana.

¿Tiene pensado regresar para tomar el control de Deportes Iberia?

“He recibido el afecto y cariño de la gente, que me hacen sentir que necesitan que yo vuelva. Yo me fui con el orgullo de haber dejado a Iberia en el fútbol profesional, fue lo más lindo que me ha tocado deportivamente y lo digo con toda responsabilidad, disfruté más que cualquier otro triunfo en el deporte incluyendo el campeonato con la Universidad de Chile. Me encantaría volver a la Azulgrana, lo he pensado mucho porque la ciudad merece algo más pero debo meditarlo, la cabeza me dice que no, pero mi corazón dice que sí, vamos a ver quién gana”.

“DEJAR A IBERIA FUE UN ERROR”

Desde su salida de Azul Azul, Carlos Heller no había enfrentado a la prensa, pero sí lo hizo en Los Ángeles en medio del Rally, donde entre otros temas vinculados a la participación de sus hijos Pedro y Alberto en el evento motor, se dio el tiempo para hablar de su relación con Deportes Iberia. “Dejar Iberia creo que fue un error y nos farreamos la mantención en la Primera B, y caímos al abismo y de ahí no hemos podido salir”.

Agregó, que el afecto que tiene por Iberia no ha terminado, al contrario. “Tengo mucho cariño por Iberia por Los Ángeles y creo nos merecemos una nueva oportunidad, espero pueda volver en un futuro cercano”.