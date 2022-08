Angelina Johana Rivas la más rápida de Chile en su categoría

La destacada atleta angelina, Johanna Lissette Rivas Pacheco, se adjudicó los 21 kilómetros más rápidos de Chile, del “Asics Santiago 21K”, llevado a cabo el pasado domingo en la capital.

La angelina, de la localidad de Mortandad, a 25 kilómetros de la capital provincial, logró liderar el top cinco femenino de dicha prueba con una hora, 16 minutos y cinco segundos. Con este resultado, obtiene el segundo lugar a nivel nacional con la mejor marca de 21K este año en damas que le permite seguir aspirando a su clasificación para los Juegos Panamericanos.

En conversación con La Tribuna, la deportista se mostró orgullosa de sus logros, precisando que es producto de los esfuerzos y sacrificios que debe hacer. “He mejorado bastante gracias a los entrenamientos, gracias a la constancia y perseverancia que le he dedicado a esta disciplina”.

Añadió que, desde el verano se venía preparando para las competencias que se avecinaban para este año, una de ellas era el Maratón de Santiago, pero una lesión la terminó marginando. “Había hecho una muy buena preparación, había entrenado como nunca por lo que yo me proyectaba una buena carrera, pero una lesión me cambió los planes”.

Las dificultades no terminarían ahí, pues en Abril fallece su padre, siendo muy devastador para ella en lo anímico, pero sacando fuerzas de flaqueza retomó los entrenamientos, lo hacía por ella y por su papá, que gustaba que ella fuera deportista.

Sobre la competencia “Asics Santiago 21K”, narró que sabía que sería muy difícil por el nivel competitivo, pese a aquello participó avalado por su gran preparación. “Yo sabía que podía hacer una buena carrera, así es que corrí confiada y con mucha fe, pensando todo lo que me había esforzado por estar allí, corrí con el alma y gracias a Dios logré lo que se veía imposible”.

Tal es así que, incluso señaló a La Tribuna, logró una marca importante para ella, mejorando casi tres minutos de su marca anterior de los 21k.

UNA ESFORZADA TRAYECTORIA

De profesión preparadora física, la deportista angelina Johana Rivas ha logrado cosechar una gran carrera deportiva ligada al atletismo durante los últimos años, obteniendo incluso el primer lugar nacional en la versión 2019 del maratón internacional de Santiago.

Rivas, de 37 años comenzó a correr de manera profesional en el año 2015, junto al destacado entrenador y kinesiólogo, Raúl Guarda quien la motivó a entrenar ya que vio en ella capacidades especiales para proyectarse deportivamente. “Me crie en el campo y el deporte que más hacía era el fútbol. El atletismo no se conocía mucho, menos en el área rural. Empecé a practicar atletismo como a los 30 años.

En el 2016 rozó la hazaña. “En el año 2016 corrí la MITA (Maratón Internacional de Temuco Araucanía) e hice 2 horas 47 minutos. En aquella oportunidad me faltó poquito para hacer la marca para los Juegos Olímpicos para Río de Janeiro. Para esos Juegos, pedían 2 horas 45’, las marcas no eran inalcanzables como lo son ahora”.

UN ESFORZADO TRABAJO DEPORTIVO

Hoy en día su gran objetivo es llegar a los Juegos Panamericanos, por ello su trabajo ha estado enfocado en alcanzar las marcas necesarias para ello. Sin embargo, el gran dilema que tiene, es que ella no cuenta con el respaldo necesario para seguir autofinanciando su carrera deportiva, salvo el apoyo de Casa Lukas y Casas Prefabricadas Leticia que aportan cuando así lo requiere para sus participaciones. “Es difícil prepararme atendiendo mi trabajo, mi labor como mamá pero así y todo lo he podido hacer, pero el aspecto financiero es un tema que me preocupa mucho, no tan solo para los implementos deportivos como zapatillas especiales para correr, sino además suplementos vitamínicos indispensable para mantenerse competitivamente, entre otros factores.”.

LO QUE SE VIENE

Lo que viene para la Reina de los 21K, es ponerse a punto para las próximas competencias, dos maratones que a juicio de ella son importantes, que dan un muy buen premio y las marcas que necesito para alcanzar la clasificación a los Juegos Panamericanos.