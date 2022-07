DT Fernando Gutiérrez: “Sigo contando con el apoyo del directorio”

Una vez que terminó el partido, los cerca de 300 hinchas que se apostaron en el sector de la tribuna techada, no tuvieron tapujo para manifestar su molestia con el técnico por esta nueva derrota, pidiéndole a viva voz su renuncia.

En la zona mixta y luego de varios minutos de espera, finalmente se pudo dialogar con Fernando Gutiérrez para conocer su impresión de este mal resultado.

“Un partido que planificamos bien, que se trabajó bien generándonos muchas ocasiones de gol, donde lamentablemente ellos nos hacen un gol metiéndose atrás y en el que no pudimos hacer el gol”, comenzó señalando el estratega Azulgrana.

¿Cuál es su apreciación del balance de esta primera rueda que a todas luces ha sido negativa?

Eso despende del enfoque que usted le dé, porque si usted me habla del juego que ha mostrado Iberia y me dice que es malo, no estoy de acuerdo.

Pero los resultados son los que mandan e Iberia solo ha ganado tres.

Bueno en ese aspecto sí, los resultados no se han dado como hubiésemos querido, pero sí hay muchas que se han hecho bien, incluso en los partidos que perdimos salvo ante Trasandino que sufrimos la expulsión de dos jugadores y que por tanto si jugaron mejor que nosotros. H

Haciendo un balance de esta primera rueda, nos quedamos con la falencia de los pocos goles que hemos convertido ante la cantidad de veces que hemos rematado al arco y las veces de oportunidades de goles que nos hemos generado por partido. Hoy rematamos 16 veces al arco y el rival pateo seis veces al arco y convirtió uno y así ha sido la mayoría de los partidos y esa es la razón del porque estamos en una posición que no es la que queremos”.

¿Qué le responde a esos hinchas que hoy, una vez terminado el partido le grataban a viva voz su renuncia?

“Qué apoyen al club, al equipo que quieren, nosotros seguiremos trabajando para lograr zafar de esta situación y volver al triunfo”.

¿Usted sigue contando con el apoyo del directorio de Deportes Iberia?

(Se ríe) – “Esa respuesta no se la puedo decir yo, pero sí el respaldo está yo estoy fuerte y firme sigo convencido de que esta forma de jugar nos llevará al gol, sigo creyendo em mis jugadores y vamos a seguir en ello”.

“HEMOS HECHO TODO LO POSIBLE”

Gutiérrez al enfrentar los micrófonos de los medios deportivos presentes en el estadio, entre ellos “Tribuna Deportiva, trata de encontrar una explicación a la actual campaña del elenco iberiano. “Hemos trabajado mucho en pos de tener un funcionamiento acorde para lograr el rendimiento pero lamentablemente no nos ha alcanzado. Hemos hecho los esfuerzos, hemos llevado profesionales de apoyo, estamos con un sicólogo, un nutricionista, buscamos por todos lados para que el trabajo se ha más completo, pero desafortunadamente no se nos han dado los resultados esperados”.

FACTOR MIGUEL ANGEL ORELLANA

“Hemos conversado con Miguel, yo personalmente he hablado con él y está con la intención de vestir de Azulgrana pero no sé si está finiquitado aquello, insisto no podría ratificarlo pero si sé que habría un acercamiento, él tiene ganas de venir”, respondió ante los rumores de la llegada de quien fuera el goleador de Iberia en el 2014.

¿Pero de quien depende, quién está llevando las tratativas?

“Creo que Mayquel Ortega con los dirigentes, no se quien finalmente firma.

FACTOR CANCHAS PARA ENTRENAR

En su declaración pos partido, Fernando Gutiérrez nuevamente sacó a colación la carencia de canchas para entrenar, argumentando como uno de las razones de la actual campaña de Iberia. “Nosotros a veces hemos tenido que financiar el arriendo de canchas para entrenar, acá el estadio lo hemos podido ocupar muy pocas veces, pero eso no es lo importante, lo que debemos hacer es mejorar el actual presente del equipo”, indicó finalmente el técnico Azulgrana cuya continuidad está en duda.