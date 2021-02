Diego Zambrano: “Quiero ser recordado por la hinchada azulgrana”

Si hay un nombre que los hinchas identifican como un azulgrana de nacimiento y corazón, es Diego Zambrano Pardo. El lateral izquierdo hoy convertido en central, ha sido pieza importante en el andamiaje del equipo, no tan solo bajo la dirección de Jorge “Coke” Contreras en la primera parte del campeonato, sino que, además bajo las órdenes de Eduardo Lobos. Ahora, si se retrocede en el tiempo, bajo la tutela de Patricio Almendra en el 2018, también la figura de Diego Zambrano tuvo notoriedad.

El nacido de las inferiores de Deportes Iberia hoy está a la espera del llamado del director deportivo, Sebastián González, para saber si está en los planes para continuar vistiendo la camiseta azulgrana o buscar otros horizontes. Situación que debiese clarificarse en el transcurso de esta semana.

En conversación con La Tribuna, el propio Diego Zambrano dijo estar conforme y tranquilo con su desempeño durante esta temporada, no tan solo con la dirección técnica de Jorge “Coke” Contreras, sino también con el DT Eduardo Lobos.

La llegada en su momento de Contreras, le dio la confianza, dijo, para trabajar. “El profe Contreras, cuando estuvo con nosotros, siempre nos recalcó el hecho de no darnos por vencidos ante cualquier adversidad, por muchos obstáculos que nos coloque la vida”.

Agregando que, más allá del aspecto táctico, su trabajo fue siempre el de orientarnos. “Siempre fue el de aconsejarnos, de no bajar los brazos porque siempre, en algún lugar alguien estará viendo lo bueno que uno realiza”.

Sobre Eduardo Lobos, señaló que con su llegada trajo consigo la exigencia. “Siempre me pidió que me entregara al 101%, no tan solo por mí, sino que, por todos mis compañeros, que lo individual llega solo, pero en lo grupal lo hacemos todos juntos para salir adelante”.

Diego Zambrano sabe que, a sus 24 años, ya está en el período de jugar en una categoría superior, se siente capacitado, no obstante, si se queda en Iberia feliz. Es obvio que uno siempre busca dar un salto más en el futuro futbolístico, porque esta carrera es corta, pero si me toca quedarme en Iberia, yo feliz, pues quiero ser alguien recordado por la ciudad y por la hinchada azulgrana”.

Ahora solo me enfoco en entrenar y esperar el llamado.