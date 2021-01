Mañana comienza el Mundial de Balonmano con el angelino Julio Baumann en cancha

Mandatory Credit: Photo by Henning Bagger/EPA-EFE/Shutterstock (10063280y) Julio Baumann of Chile during the men's IHF Handball World Championship Group C match between Norway and Chile in Herning, Denmark, 15 January 2019. IHF Men's Handball World Championship 2019, Herning, Denmark - 15 Jan 2019

El angelino Julio Baumann se apresta con sus compañeros a disputar su primer partido del campeonato mundial de Balonmano que se desarrollará hoy en Egipto.

El partido inaugural será precisamente frente a los dueños de casa, que forman parte del grupo G a las 14,00 horas, en el Polideportivo de El Cairo. La Roja además compartirá junto a potencias como: Suecia y la siempre complicada República Checa.

Luego deberá medirse ante Suecia el 16 de enero a las 16:30 horas y cerrará su participación en la zona G contra República Checa el 18 del mismo mes a las 11:30 de la mañana.

Los partidos se dividen en cuatro sedes en Egipto: El pabellón deportivo Seis de Octubre; Nueva Capital; Borg El Arab y el Estadio de El Cairo. En total son 32 las selecciones que se dan cita en el torneo.

La trayectoria de Julio Baumann sigue rompiendo su propia historia. Lo de defender los colores nacionales no es novedad dentro de su trayectoria, pues ya ha tenido experiencia en el pasado Mundial de Georgia, teniendo en ese certamen una destacada participación, siendo elegido en dos oportunidades como la figura del partido.