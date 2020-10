Conmebol liberó los audios del VAR del polémico partido Uruguay-Chile por las Clasificatorias

Chile, pese a hacer un buen partido, cayó en el primer duelo por Clasificatorias al Mundial de 2022 en su visita a Uruguay por 2-1. Fue un polémico duelo, en especial por una mano de Sebastián Coates a los 87′ -cuando todo estaba empatado- que pudo cambiar la historia del compromiso.

Víctor Dávila por la izquierda metió un pase al medio, pero este impactó en la mano del defensor, desatando un escándalo. El juez Éber Aquino conversó durante varios minutos con el VAR y finalmente decidió no ver el monitor. Siga, siga, dijo. Ahora, Conmebol liberó los audios del VAR mediante un video.

En él, se escucha lo que conversó el árbitro con la gente que estaba a cargo del VAR. “Yo veo que está el brazo en posición natural. El punto contacto en posición natural. (…) Fijáte por favor.

Para mí no amplía el volumen del cuerpo. Yo veo que impacta en la mano, yo no veo que amplia el volumen del cuerpo”, le dijo, entre otras cosas, su terna. “Éber, todo chequeado, seguimos, seguimos”, fue lo último. Posterior a eso, Aquino decidió no ir a ver él mismo la jugada y el duelo continuó. Eso sí, con mal final para la escuadra dirigida por Reinaldo Rueda.

Mira el video y los audios