Inauguran exposición sobre la obra del arquitecto Osvaldo Cáceres

Con un importante marco de público se inauguró, recientemente, en el Centro Cultural de Los Ángeles, la muestra Osvaldo Cáceres: Retrospectiva. El óleo y la sal de mi casa, exposición que invita a conocer el desarrollo de más de siete décadas de la obra de Osvaldo Cáceres González (1926-2022), uno de los máximos exponentes de la arquitectura en Chile del siglo XX.

La iniciativa de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles en conjunto con Ivonne Diaz, viuda del arquitecto, busca poner en valor la figura de Osvaldo Cáceres González, arquitecto, urbanista, docente, diseñador, pintor, escritor, investigador y propulsor de la cultura, quien generó un vínculo fuerte con la ciudad de Los Ángeles, defendiendo su patrimonio e identidad por casi medio siglo, dando cuenta de los valores de la ciudad y abrazando a su comunidad constantemente con sus propuestas y tertulias.

Una noche emotiva en la que personas de distintas edades y distintos ámbitos recordaron el gran trabajo realizado por el arquitecto, además de destacar su gran calidad humana y agradecer sus invaluables aportes a la ciudad de Los Ángeles, tal fue el caso del abogado, historiador y director del Archivo Histórico de Concepción, Armando Cartes Montory, quien rememoró su relación de admiración con el arquitecto que vivió hasta los 95 años.

“Conocí primero la obra de Osvaldo Cáceres antes de conocer la persona, el edificio del FIUC, la Casa del Arte, y tanto legado que dejó a la ciudad de Concepción, y por eso, cuando lo conocí a él como persona, me pareció una oportunidad milagrosa, una alegría, un honor, poder conversar con quien había sido la mente maestra detrás de todo ese arte y ese diseño, y por eso los últimos años que no fueron menos de 20, intercambié con él, me escribía, me preguntaba cosas. Siendo yo historiador siempre me mostraba una mente curiosa, alerta, inquieta y sabia, así que cuando se produjo su deceso sentí una gran pena y hoy día que lo homenajean, no podía estar ausente y creo que ha sido un digno recuerdo de una persona que vale por su obra, pero sobre todo por su dignidad, por su bondad y por la alegría que repartió y compartió en casi un siglo de vida”, declaró Cartes.

Osvaldo Cáceres González nació en Santiago y se formó como arquitecto en la Universidad de Chile, como parte de la brillante generación del 40. Establecido en Concepción, entre las décadas 50 y 70, desarrolló una serie de obras relevantes como el edificio FIUC, el Mercado de Lorenzo Arenas, el colegio Madres Domínicas, la Escuela Alsacia o las Aldeas SOS. Fue presidente del Colegio de Arquitectos de Concepción y desde muy joven publicó diversos textos sobre teoría, crítica e historia de la arquitectura.

En 1969 fue parte del equipo fundador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Técnica, actual Universidad del Bío – Bío y entre 1970 a 1973, fue Delegado Regional de la Corporación de Mejoramiento Urbano, CORMU, entidad que lideró gestionando y proyectando decenas de proyectos sociales en la región. Producto del golpe de Estado de 1973, Cáceres, lamentablemente deja sus funciones docentes y profesionales, siendo detenido posteriormente… En ese período oscuro y violento, escribió el libro “La Arquitectura de Chile Independiente”, texto que reúne una cronología sintética de la arquitectura chilena reconociendo procesos y autores.

En relación con la obra arquitectónica de Osvaldo Cáceres González y la influencia de esta en la arquitectura chilena, el arquitecto y creador de Historia Arquitectónica de Concepción, Luis Darmendrail, la califica como una influencia que marcó a muchas personas, desde distintas aristas.” Creo que esta muestra sintetiza y muestra una parte relevante de la arquitectura chilena y al mismo tiempo, evidencia las notables cualidades y talentos que tuvo Osvaldo Cáceres y cómo pudo marcar a una ciudad como Los Ángeles, cómo también pudo marcarnos a muchos desde un punto de vista profesional, desde un punto de vista afectivo, desde un punto de vista incluso de ser un maestro. Una persona que siempre estuvo dispuesta a compartir su conocimiento y al mismo tiempo a ayudar a quien necesitara, sea información, sea ayuda arquitectónica o simplemente fomentar la cultura. Osvaldo Cáceres a lo largo de toda su vida fue una persona inquieta, una persona que fue más que un arquitecto, un creador integral, un creador múltiple, su cerebro era una constelación de ideas, de conocimientos, de aspectos de las ciudades y que de algún modo también quedó grabado en los anales de la arquitectura chilena”, consignó Darmendrail.

El traslado posterior de Osvaldo Cáceres a la ciudad de Los Ángeles determinó un giro total en su carrera, amplificando sus intereses culturales, plásticos y editoriales, creando una comunidad en torno al arte y participando en notables obras de la ciudad como el Centro España, la nueva Municipalidad, la Casa García o la remodelación del Paseo Estero Quilque.

De esta cercanía de Osvaldo Cáceres con la ciudad de Los Ángeles, fue testigo Marcela Rosen, vicepresidenta del directorio de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, quien aseguró que la comunidad se merecía una muestra de estas características para conocer la obra del profesional “Espero que la ciudadanía responda y venga a ver al gran hombre que tuvieron entre ellos y que ayudó a su medida, pero siempre estuvo cooperando con el urbanismo de la ciudad, con la defensa del patrimonio”, declaró

En la ceremonia también participaron los concejales Zenón Jorquera y Patricio Pinilla, quienes se mostraron muy emocionados del homenaje al arquitecto y valoraron su gran legado a la ciudad de Los Ángeles.

Una noche emotiva en la que personas de distintas edades y distintos ámbitos recordaron el gran trabajo realizado por el arquitecto, además de destacar su gran calidad humana y agradecer sus invaluables aportes a la ciudad de Los Ángeles.

“Yo de verdad es que estoy agradecida del Centro Cultural, de la gente que vino y que es una preciosa muestra que yo los invito a la comunidad a que la visiten porque está lo que era Osvaldo, ahí está presente él, a través de toda esta arquitectura, de esta obra”, declaró Ivonne Díaz, viuda del arquitecto.

La comunidad podrá visitar la exposición Osvaldo Cáceres: Retrospectiva. El óleo y la sal de mi casa, hasta el viernes 28 de abril en el Centro Cultural de los Ángeles, ubicado en Lautaro #463, y así conocer más sobre Osvaldo Cáceres González, un multifacético profesional que con generosidad y pasión por la arquitectura siempre buscó en ella la belleza y la verdad.