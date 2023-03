Manos Narradoras y más: Los laboratorios de verano que crean aprendizaje y experiencia

Explorando el movimiento de las manos para contar una historia y complementando su caracterización a través de la pintura, niños y niñas de la provincia experimentaron creatividad y aprendizaje en una iniciativa Cecrea. Daniella Cores es encargada del programa, quien además coordina los aspectos pedagógicos y administrativos de Cecrea Los Ángeles. Cuenta que “este programa pertenece al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, trabajando desde la educación no formal. El público objetivo de nuestras experiencias pedagógicas es desde los 7 años hasta los 19”. Este, pretende hacer un paralelo con la educación formal tal y como se conoce tradicionalmente, para así apoyar y complementar desde una metodología innovadora y con un enfoque de derecho. “Durante enero y febrero tuvimos una programación de verano, en donde se realizaron diferentes laboratorios creativos, estos son procesos pedagógicos que se realizaron con un carácter intensivo; por ejemplo, en dos sesiones, desarrollábamos procesos largos y profundos”.

¿CÓMO TRABAJA CECREA?

Para entender el funcionamiento interno de los laboratorios, priorizan el encuentro con diferentes disciplinas a través de la convergencia con distintas áreas del conocimiento. “Nuestro objetivo no es entregar herramientas técnicas, sino generar espacios de descubrimiento y aprendizaje, tanto personales como colectivos” recalca Cores. La programación realizada durante el verano 2023, tenía como objetivo el conocimiento del territorio a través de exploraciones. Ese laboratorio con salidas a terreno, comprendió a niños entre los 12 y 19 años, que junto a facilitadores recorrieron la ciudad, con el objetivo de conocer Los Ángeles, rescatar y reconocer patrimonio, por ejemplo, asistiendo al cementerio general con “Relatos de ultratumba”. “Por otro lado, tuvimos laboratorios enfocados en niñas y niños entre los siete y 12 años con carácter más lúdico, donde lo corporal fue el eje articulador de otros conocimientos”. Ciencia, tecnología, lectoescritura a través de la corporalidad fueron parte de los componentes que los laboratorios incorporaron dentro de su metodología. “Trabajaron, por ejemplo, desde la fluidez, investigando el agua”

UNA METOLODOGÍA FLEXIBLE

“De a poco hemos incorporado elementos. La metodología de Cecrea es bastante flexible y amplia, que te permite trabajar con la diversidad. Y dentro de esta diversidad, hay un amplio espectro. No tomamos una metodología y la adaptamos, por ejemplo, para personas dentro del espectro autista o con discapacidad visual, sino que la planteamos para trabajar de forma personalizada y flexible, generando una participación activa en el espacio desde tus posibilidades reales. No está centrada en el producto final, sino en el proceso y la vivencia que está experimentando el niño o la niña. Las características de los talleres, permite trabajar con personas de una gran diversidad” cuenta Daniella.

Diario La Tribuna estuvo presente en uno de los laboratorios, llamado “Manos Narradoras”, donde niños y niñas trabajaron en base a la corporalidad y al lenguaje de los gestos para narrar historias. Loreto García, facilitadora de Artes Escénicas de Cecrea Los Ángeles cuenta que “este laboratorio, se llevó a cabo en convergencia con mi compañera Lorena. Donde convergen dos áreas: Artes escénicas y las Comunicaciones. Trabajamos a través de metodologías como la pedagogía teatral, la danza y el movimiento, para poder llevar a cabo ideas desde lo dramatúrgico”. Cuenta Loreto que la idea es poder contar historias y llevarlas a cabo desde un formato escénico. De esta manera, nace Manos Narradoras, un laboratorio que tiene como objetivo contar historias con las manos. Caracterizándolas con pintura y hacer uso de libros, estos actúan como soporte para poder crear. Este laboratorio está enfocado en el rango etario de 7 a 12 años. “Los invitamos a todos los niños y niñas a participar, estamos experimentando con las artes escénicas, las ciencias, con libros y mediación lectora, además de la tecnología y también mediar las artes, crear y democratizarlas.

Lorena Fuentes Cannobbio es también facilitadora y está a cargo del área de comunicaciones y trabaja en todo lo que respecta a fomento lector de Cecrea Los Ángeles. Cuenta que el origen de los laboratorios nace en la pandemia, “hay un retraso escolar, sobre todo en lectoecritura, creemos que es una forma innovadora de contar historias y relatarlas”. Trabajan desde la literatura, los libros y relatos ya conocidos y plantearon la idea de contar estos mismos, pero a través de las manos.

UN APOYO PARA EL INGRESO A CLASES

“De alguna forma esto también fomenta la lectura, conocer las historias para poder recrearlas con las manos” recalca Lorena. “Creemos que el cuerpo también comunica, les permite a ellos autoobservarse y observar al otro. Ser un poco más empáticos. Si yo veo una persona que esta cabizbaja o con los hombros caídos, me puedo dar cuenta que una persona está cansada o está triste, si sonríe es porque está alegre, y así. Pensamos que desde aquel punto de vista, si bien no estamos trabajando lenguaje de señas, es una entrada a ello. Como decir: “Si no tuviéramos voz, ¿cómo podríamos comunicarnos?””.