En entrevista realizada en radio San Cristóbal, el cantante y payador, Fernando Yáñez se refirió a este desafío asumido junto al Club de Adultos Mayores “Ribera del Río Laja” del sector Paraguay en Los Ángeles.

Fernando Yáñez de 72 años trabajó durante mucho tiempo en colegios de la Fundación Juan XXIII como San Gabriel, Beato Damián, entre otros; contando cuentos y cantando junto a los niños y a su fiel compañero, “Porotito”. Un personaje inventado por el propio cantautor y que según indica, “vive en su barba”. Diario La Tribuna realizó la invitación al emblemático personaje angelino, quien llegó acompañado de dos vecinas pertenecientes al Club de Adultos Mayores “Ribera del Río Laja” del sector Paraguay. Por un encargo de la municipalidad, Fernando llega a este grupo para realizar clases de música y acompañamiento rítmico a sus participantes.

Laura Leiva, quien es vecina del sector de Paraguay desde hace años, pertenece al Club de Adultos Mayores al igual que Tulia Dinamarca, quien colaboró junto a las familias que perdieron sus viviendas en Las Hortensias. Dinamarca cuenta que “esta situación ha sido muy estresante. Fueron incendios en dos etapas, Paraguay Oriente perdió muchos bosques, parece que no tendremos ningún tipo de compensación. Afortunadamente no se nos quemaron las casas, ni hubo desgracias. Estamos bien, tratando de ayudar a la gente que lo perdió todo. Hemos colaborado con personas que sólo a pulso están haciendo sus casas. No es la casa que lleva el municipio, se está haciendo una más grande”. Cuenta además, que ayudan a los vecinos entregando comida y cocinando para los damnificados. “Es muy importante revisar cómo la gente ante una contingencia saca toda esa parte solidaria y se une. Mucha gente ingresó a grupos de Whatsapp para poder estar atentos ante nuevos focos de incendio, para así las brigadas pudieran ir de inmediato a apagarlo. Fue algo muy dramático, sobre todo por cómo se expandía el incendio; esto juntó a mucha gente, fue muy hermoso ver cómo las personas empatizan con otras” cuenta Laura, quien además comentó que el Club de Adultos Mayores siempre estuvo presente ayudando “en lo que podían”.

UNA CANCIÓN PARA DAR LAS GRACIAS

A modo de agradecimiento, el club compuso una canción para quienes prestaron sus servicios en los focos de incendios forestales. “Quiero agradecer enormemente a Cultura de la municipalidad de Los Ángeles, que me contrató para trabajar con los adultos mayores en Los Pioneros, la Iglesia San Juan Bautista, Paraguay y en la iglesia de Las Azaleas” agrega Fernando Yáñez. Comenta además, que cuando fue a Paraguay descubrió que los asistentes a su taller eran muchos más de los que esperaba: “No eran ni cinco ni seis, eran 20. Hicimos tantas cosas hermosísimas, tengo la bendición de ser cantor y payador y tengo la dicha de saber todas las canciones que no existen”. Trabajando con los adultos mayores de Paraguay, en la media hora que dura su taller, ya habían compuesto una canción. “No hay ni una vocal mía en la canción para los brigadistas, es obra meramente de los adultos mayores. Todos somos hijos de Dios, por tanto, somos creadores por excelencia y eso es lo más importante. Cuando yo hablo de él, no me refiero a ninguna religión, sino directamente a Dios y a la creatividad”. Terminó de trabajar con los adultos mayores de Paraguay en diciembre, pero cuenta que fue imposible no volver para colaborar con ellos: “Nos llena de alegría y sabiduría todo esto”.

Las vecinas agradecieron además la dedicación de Fernando, ya que “no recibe ningún sueldo por lo que hace desde diciembre, lo hace por amor al arte, se apegó mucho a nosotros, fue un amor a primera vista y que ha seguido creciendo. Yo pienso que hay talento y le doy infinitas gracias por su paciencia para enseñarnos, ya llevamos como 60 temas”. Tulia también extendió sus agradecimientos a los vecinos, que “sin ser brigadistas, lo dieron todo. Y de forma muy especial a los brigadistas de Saltos del Laja, sin ellos todo habría sido muy distinto”. El encuentro concluyó con la interpretación de la canción por parte de Yáñez y las vecinas de Paraguay