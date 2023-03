En un concurso que reunió a las mejores parejas “cuequeras” del país, dos angelinos obtuvieron el primer lugar luego de tres noches de competencia. La pareja, conformada por Javiera Andaur y Kevin Peña, fueron nombrados como campeones del certamen nacional de cueca “Jóvenes del Melipulli” de la comuna de Puerto Montt. Muy agradecidos, ambos jóvenes hicieron hincapié “en poder ver reflejado todo el esfuerzo y trabajo que se realizó antes de la competencia”.

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS GANADORES

Javiera Andaur, comentó que “fue un trabajo largo que por años me costó llegar hasta acá. No es fácil ganar un campeonato regional y es mucho más difícil poder lograr el sueño de todo cuequero: Salir campeona nacional”. Javiera extendió sus agradecimientos a su familia, “por todo el apoyo que le han dado todo este tiempo para que yo pueda estar aquí en este momento. También a mis amigos y a los apoderados de mi querido club de cueca Ciudades de Nuestra Tierra, quienes me dieron todo el ánimo para estar bien en cada noche de competencia”.

Además de su familia, amigos y al club, Andaur también dio las gracias a su preparador, “Tío” Rubén Flores, quien nos formó como bailarines “e hizo tres hermosas cuecas con las cuales pudimos ganar.

Por su parte, Kevin Peña comentó que lograr este triunfo es un sueño para él: “Soñé con esto desde niño, este pendón tricolor es el anhelo de todo cuequero, me siento muy afortunado de lograr mi meta. La gente no se imagina por todo lo que uno tiene que pasar para poder lograr esto”. Revela además, que fueron muchas horas de ensayo y preparación, donde Rubén Flores “les exige más para poder conocer sus límites y ser mejores día a día”. Peña también agradeció a su familia, ya que “sin ellos nada sería posible, o a mis amigos que estuvieron con nosotros. Al club de cueca, al tío Rubén. Sin él nada sería posible, está siempre alentándonos y enseñándonos día a día a creer en nosotros y vencer nuestros miedos”. En la música del evento estuvieron presentes varios conjuntos folclóricos de alta trayectoria como “La Querencia” de Santiago, “Alma y Tradición” y “Cantamar” de Puerto Montt y en la animación, Sergio Adriazola.

NO ES EL PRIMER TRIUNFO DEL CLUB

Anteriormente, otra pareja también preparada por Rubén Flores se coronó como ganadora de la versión cuadragésimo primera de la Muestra Regional de Cueca Escolar en Curanilahue. Se trata de José Thomas Novoa y María Paz Hernández, ambos angelinos y con una historia de activa participación en el club de cueca “Ciudades de Nuestra Tierra”.