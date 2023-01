Pugna entre alcalde y concejales deja a Antuco sin festival Agua y Sol 2023

La polémica en Antuco está desatada. En la sesión extraordinaria del Concejo Municipal antucano de viernes pasado fue convocada para votar la licitación para la realización del Festival Agua y Sol 2023, uno de los eventos más importantes que se realiza en la comuna durante el verano.

El certamen – que estaba planificando su trigésimo octava versión – se realizaría este sábado 4 de febrero en el recinto del Estadio Municipal y tendría la participación estelar de Los Vásquez, además de una banda de rancheras y artistas locales. También se contaría con stands de artesanía y gastronomía de los emprendedores locales de la comuna, los cuales debían inscribirse previamente.

Sin embargo, apenas se inició la sesión, los ánimos se tornaron álgidos. Hubo críticas de porqué la reunión extraordinaria no se estaba transmitiendo en vivo en el sitio web de la corporación edilicia.

Después, los reclamos se concentraron en los costos del certamen (54 millones de pesos con IVA incluido) y, en especial, con el grupo estelar cuya presentación costaba 22 millones de pesos (más IVA).

“El festival está absolutamente desproporcionado”, dijo el concejal Claudio Solar, en alusión a los costos del encuentro.

Incluso, su colega Fabián Isla consideró que la banda ya no era tan popular como antaño y que esa condición no justificaba un desembolso de esa magnitud: “Los Vásquez hace rato que pasó su día de éxito. No es una banda tan connotada”.

En respuesta, el director de Desarrollo Comunitario, Rodrigo Aguilera, sacó a relucir que los montos están dentro de los de mercado, por cuanto Los Vásquez cobraron una suma similar por su presentación en el festival de Alto Biobío.

El propio alcalde destacó que ahora el certamen musical es gratuito no tiene costo para sus asistentes, como sucedía en las ocasiones anteriores.

Después de una deliberación que no superó los 15 minutos, se llegó el momento de decidir si se aprobaba o no la licitación para la realización del festival. Al final, y pese al llamado del alcalde para que votaran a favor de la licitación, cuatro concejales dijeron que no. Ellos fueron Claudio Solar, Mauricio Isla, Carlos López y Fabián Isla. Solo dos dijeron que sí, que fueron Ramón Águila e Elba Issis, además del propio jefe comunal que preside la instancia. Al cabo, por cuatro votos contra tres, fue rechazada la referida licitación.

Una vez realizada la votación, el jefe comunal aseguró a los concejales que “el tema se llevó con la máxima transparencia” y a renglón seguido, afirmó que “lo lamento mucho por la gente, por los vecinos y vecinas. Acá no hay que mezclar temas políticas ni que al alcalde le vaya mal. Debemos tener una altura de mira mayor que estar jodiendo al alcalde siempre”.

De acuerdo a sus palabras, “los vecinos y vecinas juzgarán todo esto. La verdad es que lo lamento mucho, nunca he tenido mayoría en el Concejo. Aunque tenga la mayor voluntad de hacer algo por la gente y que tengan mejor ojo con elegir en las próximas votaciones”.

Los descargos del alcalde fueron publicados en el Fanpage de la Municipalidad de Antuco, dado pie a un sinnúmero de respuestas, tanto de rechazo como de aprobación a la determinación del Concejo Municipal sobre el festival Agua y Sol 2023.