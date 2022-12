A eso de las tres de la tarde del lunes 12 de diciembre se desarrolló en el Teatro Municipal de Los Ángeles la entrega de certificados de finalización de talleres laborales, iniciativa enfocada en el empoderamiento femenino, la entrega de capacitación para insertarse en el mundo laboral y la búsqueda de una sociedad más equitativa.

El alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause Salazar, participó de la actividad entregando diplomas y dedicando también algunas palabras a las participantes. Dentro de su discurso de apertura, enfatizó en visibilizar el trabajo femenino, la priorización de las oportunidades a mujeres de todos estratos sociales y llamó abiertamente a denunciar casos de violencia. Ámbito en el que destacó las herramientas disponibles de conversación y por, sobre todo, el estar atentos constantemente a lo que pasa a nuestro alrededor para garantizar el bienestar de las mujeres.

Los talleres y certificaciones estaban enfocados en las áreas de manicure, depilación, peluquería, lencería, costura y confección, entre otros. 15 fueron los grupos de mujeres de diferentes edades y sectores de Los Ángeles que, dentro de estos distintos aspectos de preparación, trabajaron durante meses, incluyendo algunos dentro del periodo de pandemia para poder certificarse y obtener hoy una nueva oportunidad laboral. Al lugar concurrieron las participantes junto a sus familias que felices celebraron aquel logro de sus madres, esposas, hermanas y nietas.

A las palabras del alcalde y de las distintas docentes, instructoras y líderes de la iniciativa municipal, se sumó Marietta López Sandoval, quien formó parte del área enfocada en costura y confección. Entre lágrimas y el apoyo del público, López compartió un vestigio de su experiencia y entregó también palabras de agradecimiento al personal que las apoyó durante todo el proceso.

SU HISTORIA Y TRAYECTORIA

Marietta López Sandoval tiene 38 años y vive en el sector de Mortandad. Luego de un grave accidente, debió buscar una alternativa laboral que fuera compatible con su nuevo estilo de vida. Los talleres de Cemujer llegan al igual que un milagro a su puerta, entregándole una nueva oportunidad de surgir y trabajar en algo que le gusta.

“Mi experiencia es bastante buena, gracias a lo que aprendí pude realizar un desfile de moda en mi sector. Me gustaría invitar a todas las mujeres a que formen parte de estos cursos de Cemujer, a que sigan creciendo. Que se atrevan a sacar adelante su emprendimiento, que se empoderen. Que tomen las riendas de su vida, para seguir luchando para sacar adelante a sus familias”. Reflexiona Marietta en cuando al rol de la mujer en sociedad, empoderando a sus compañeras a trabajar y luchar por aquello que desean conseguir.

En cuando a las razones de incorporarse al grupo de mujeres en el curso, López cuenta que fue una decisión personal basada en sus habilidades manuales, herramientas que pudo mejorar gracias a la iniciativa y le permitió aprender dentro del mismo ámbito que era de su propio interés: “En mi caso me inscribí porque es algo que me gusta, me encanta Corte y Confección. En realidad, quería perfeccionarme, ya que realizaba costuras en mi casa, pero eran costuras más o menos no más. Ahora ya puedo realizar prendas, puedo hacer cosas que antes creía que no podía”

Gracias al curso, además de adquirir habilidades dentro del área, pudo abrir un taller propio dentro de su sector residencial. Ahora puede hacer poleras, trajes de pieza e incluso el vestido que usó para asistir a la certificación. Marietta es un claro ejemplo de que cuando las ganas existen, se puede salir adelante y representar a un grupo social tan importante como las mujeres. Su testimonio, historia y antecedentes sirven como pilar fundamental para el desarrollo de su género dentro de la provincia, región y país. En general, para todas las mujeres que deseen participar en sociedad e integrarse al mundo laboral.