A paso lento avanza proyecto para restaurar la Casa de la Cultura de Los Ángeles

Largo ha sido el camino para reparar la Casa de la Cultura “Alcalde Ricardo Acuña Casas”. Dañada seriamente por el terremoto de febrero de 2010, el proceso para restaurar uno de los pocos edificios patrimoniales que van quedando en el radio céntrico de Los Angeles, ha sido particularmente lento.

Mientras que la capilla San Sebastián del hospital local (recinto catalogado como Monumento Histórico Nacional) ya está ad portas de iniciar las obras para su reposición, en el caso del ex Teatro Municipal ha sido más lento.

Hace poco más de 12 años que el violento movimiento telúrico ocasionó severos daños en la estructura que fue obra del arquitecto Nibaldo Álamos, inaugurada en 1938 como Teatro Municipal para una ciudad necesitada de ese tipo de espacios para la distracción y el esparcimiento.

El proceso ha sido lento. Las pretensiones iniciar en el sentido de cambiar su esencia para convertirlo en una sala de teatro más pequeña con oficinas anexas, chocaron con el rechazo de las organizaciones culturales que abogaron por su reparación pero respetando sus características primigenias.

En ese escenario, en estos últimos años, se ha buscado la fórmula que permita conseguir el financiamiento para restaurar el recinto situado en calle Caupolicán, a media cuadra de la plaza de armas de la ciudad. También se ha sumado una organización surgida ex profeso: “Salvemos Nuestra Casa de la Cultura” que suma miles de seguidores en sus redes sociales.

Después de varios años de incertidumbre, parece que ya se ha encontrado un camino para lograr la recuperación de ese edificio patrimonial.

Más detalles aportó el concejal Patricio Pinilla: “la Municipalidad trabaja en el RS (condición administrativa que significa que el proyecto cumple con todos los requisitos técnicos y económicos para financiarlo y ejecutarlo) del diseño de este edificio, bajo el nombre Salón de Actos Municipales, para lo cual está pidiendo 150 millones de pesos al Gobierno Regional”.

La autoridad precisó que ese “diseño nos dirá qué hay que hacer, qué modificar, qué reparar, pero con la idea, ya definitiva, de mantener la estructura histórica y original de la Casa de la Cultura”.

Sin embargo, Pinilla recalcó que habrán “las indispensables modificaciones técnicas (vestidores, escenario, etc.) que permitan mejorar su condición, o legales (acceso inclusivo, por ejemplo) propias de un edificio que debe ponerse a tono con la nueva sociedad”.

Para hacerlo viable, el Concejo Municipal de Los Angeles “aceptó hacerse cargo de los gastos de operación de dicho edificio, cuando, en el futuro, vuelva a entrar en funcionamiento”, señaló.

El propio concejal precisó que el uso del nombre de “Salón de Actos Municipales, en vez de la Casa de la Cultura, “es solo un requisito formal del nombre del proyecto para cumplir con las exigencias del Ministerio de Desarrollo Social. Lo anterior, ya que tenemos un Centro Cultural financiado con fondos públicos a menos de dos cuadras. Entonces, habiendo tantas otras comunas que no tienen un Centro Cultural ni una Casa de la Cultura, se podría cuestionar que Los Ángeles tuviera dos en el mismo sector, y ambos con financiamiento público”.

SALVEMOS LA CASA DE LA CULTURA

“Como organización estamos satisfechos que este Concejo Municipal aprobó dicho financiamiento que servirá para mantener este insigne teatro para ser utilizado por y en favor de nuestra comunidad”, señaló la organización Salvemos Nuestra Casa de la Cultura.

“Felicitamos la gestión de la Municipalidad de Los Angeles, en especial a su departamento de Secplan, quienes han realizado las gestiones que, como comunidad angelina, requerimos para llevar adelante el proceso de recuperar nuestra Casa de la Cultura”, destacan.

Sin embargo, lamentaron no haber sido informados de dichos avances, pese a las distintas gestiones hechas en esa misma línea. “Cuando existe un compromiso municipal de hacernos parte de todo el proceso de gestión de recursos ante el Gore, hasta el día de hoy no hemos recibido una comunicación directa para conocer el avance de dicha gestión. Lamentamos que nuestra organización, que ha representado durante más de una década el anhelo de nuestra comunidad, se haya enterado por redes sociales de tan importante hito por cuanto no tenemos información de primera fuente sobre este proceso”, señalaron.

“Sin lugar a dudas que esta aprobación de recursos desde nuestro municipio es una importante y favorable noticia ya que, por una parte, se está cumpliendo con el requisito del sectorialista y, por otro, muestra la voluntad política de los concejales de Los Angeles”.

Tomando en cuenta los tiempos de cada uno de los procesos que se avecinan, en la organización estimaron como posible que hacia el 2024 se liciten las obras para restaurar la Casa de la Cultura de Los Angeles, de modo que quede tal cual como estaba antes – o mejor – de aquel terremoto de febrero de 2010 que la dejó herida pero no de muerte.