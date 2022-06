El Palín es un encuentro social que el pueblo mapuche practica desde hace siglos para fortalecer las relaciones políticas, espirituales y culturales. En esta ocasión, la delegada participó como jugadora en compañía de agrupaciones pares de Negrete, con el objetivo de generar alianzas comunitarias.

En primera instancia, los expertos dictaron una charla a los alumnos del Liceo Polivalente La Frontera, a quienes se les imparten clases sobre temas afines a la realidad e historia cultural de los pueblos originarios. A la vez, en el marco de la conmemoración del año nuevo Mapuche, We Tripantu se realizó un encuentro con estudiantes, funcionarios y el alcalde local Alfredo Peña.

La delegada presidencial, Paulina Purrán, indicó que “esta es una instancia muy especial para dar a conocer lo que también es parte de nuestra historia como país y como sociedad. Dar visibilidad a estas temáticas es parte del desarrollo cultural que buscamos como gobierno, aunque hoy estoy aquí como parte de las comunidades, como mujer y practicando este deporte ancestral, que nos fue prohibido en los años 600 por la iglesia católica, para conmemorar este nuevo inicio generando unión en las comunidades de un mismo territorio, sean del origen que sean”.

“Queremos incentivar a los niños a que participen en este juego y de estas actividades para poder encontrarnos, conocernos, justo en este momento que es donde se renuevan los ciclos, la naturaleza, y también como personas”, agregó la delegada.

Por su parte, Juan Pichilen, dirigente indígena de Negrete, comentó que “para nosotros significa el inicio de un nuevo año, donde la sociedad mapuche en la antigüedad podía resolver sus diferencias entre las comunidades, a veces disputas por terrenos. Entonces las comunidades armaban sus equipos, que representaban los lov (clan familiar) y de esta forma ahí disputaban, con este juego Palín, por lo que el que hace más rayas o goles, es el ganador”.

Asimismo, Eva Tranamil, miembro de la Comunidad Indígena de Trapa Trapa y del Departamento de Educación en Alto Biobío, valoró la iniciativa que juntó a distintos ejes de trabajo en el marco de la celebración cultural We Tripantu.

En tanto, José Zúñiga, profesor de música del Liceo La Frontera de Negrete, manifestó que “es muy importante en cualquier zona del país rescatar la cultura que han desarrollado nuestros ancestros, desde un plano musical que es mi labor, y también en el área de la ciencia y la astronomía que ellos desarrollaron a gran escala. Por eso es importante que las nuevas generaciones no desconozcan lo que se ha hecho hacia atrás, porque un pueblo que no sabe de su pasado, no avanza correctamente al futuro. En esta jornada haciendo Palín, los niños están aprendiendo a través del juego muchas cosas de esta cultura mapuche”.

Ángel Palma, alumno de octavo A del Liceo La Frontera dijo sobre la actividad que “aprendimos muchas cosas nuevas. Es muy lindo que hagan estas cosas, porque así aprendemos sobre la cultura mapuche. El profesor de música igual nos enseñó a tocar un instrumento de este pueblo, así que estuvo muy interesante”.

EN LOS ÁNGELES

Hasta la Plaza de Armas llegaron diversas comunidades urbanas del pueblo mapuche para reunirse con la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Orly Pradena, en el marco de la celebración del We Tripantu.

En la actividad se plantó un canelo, árbol sagrado para la cosmovisión mapuche, y además se instaló una placa informativa como reconocimiento a dicho pueblo originario.

Orly Pradena, seremi de las culturas, las artes y el patrimonio de Biobío, expresó que “fue un encuentro muy significativo, muy ancestral e importante, donde se llevó un canelo a la plaza como punto de encuentro, como reconocimiento de este pueblo, y de este modo reconocemos la multiculturalidad y que todos somos parte de este territorio. Nos fuimos con mucho newen”.

Asimismo, Cecilia Collio, coordinadora de las asociaciones y comunidad del Territorio Bajo Biobío, de la Mesa de Cultura, dijo que “fue una actividad muy reconfortante, tanto espiritual como emocionalmente para nuestra gente de la comuna. Estuvieron presentes la seremi de Cultura y las Artes, el secretario de gobierno y representantes de la Municipalidad de Los Ángeles. Allí se plantó un nuevo canelo y también se instaló una placa para que la comunidad sepa el significado del canelo para nosotros los pueblos originarios”.

We Tripantu, es comúnmente conocido como el “Año nuevo Mapuche”. Es el momento en que todo parte otra vez, la tierra comienza nuevamente a acercarse al sol, entendido como el camino de regreso.