Festival de Ciencia: serie televisiva con lenguaje de señas incluye el museo Pehuenche de Alto Biobío

En 8 cápsulas, que serán publicadas en el canal de YouTube y Facebook del Explora Biobío, se mostrará la Pinacoteca UdeC, la Galería de la Historia de Concepción, el Museo de Historia Natural de Concepción, el Museo de la Historia de Penco, el Museo Mapuche de Cañete, el Museo Pehuenche de Alto Biobío, el Museo Artequin de Los Ángeles y el CICAT de la Universidad de Concepción.



El director del Explora Biobío, Juan Carlos Gacitúa, señala que “la particularidad de este material es que no se trata de un video con interpretación en lengua de señas, si no que cada cápsula es conducida por una persona sorda y se incluyen subtítulos para las personas que no conozcan la lengua”. De esta manera Explora Biobío espera tener una buena acogida por parte de la comunidad sorda, ya que es un material creado especialmente para ellos.



El gerente y cofundador de Lense Biobío, José Lazcano, comenta que “este proyecto es un aporte a la accesibilidad a la información de la comunidad de personas Sordas y resulta aún más interesante pues se ejecuta desde las personas Sordas, ya que ellos son los protagonistas de cada relato, dejando de lado la figura del intérprete dentro de un recuadro en la pantalla y la Lengua de Señas toma protagonismo”.



José agrega que “la experiencia de grabar las cápsulas fue una oportunidad de aprendizaje en conjunto, tanto para la persona Sorda como para los camarógrafos y productores, se dio un trabajo muy interesante y gratificante para el equipo”.



La iniciativa se dará a conocer en la inauguración del Festival de la Ciencia en la Región del Biobío, que se realizará este miércoles 11 de noviembre a las 19:00 horas, bajo la modalidad virtual, por Facebook Live y YouTube.