Mulchén: Gobernador de Biobío visitó a estudiantes que clasificaron con su corto a festivales de España y Colombia

En el Liceo Nuevo Mundo de Mulchén, mientras las aulas del establecimiento continúan cerradas como en el resto de los colegios chilenos, un grupo de jóvenes, con el apoyo de su Director y la voluntad de los profesores ha seguido trabajado en un proyecto comenzado en 2019.



Con la distancia física correspondiente en una comuna que no está en cuarentena, Antonia González, Noelia Robles, Yanina Vera y Matías Alvarado son la cabeza de un grupo de alumnos del Taller de Cine y Televesión que llevó su cortometraje “El amor no duele” a ser parte de la selección oficial de festivales de cine en España y Colombia.



Dirigidos por los profesores David Contreras y Benjamín Ahumada, que apoyan las aptitudes de estos estudiantes en el ámbito audiovisual y comunicacional respectivamente, los estudiantes comenzaron un camino desconocido que comienza a ser reconocido en el mundo, pues la violencia de género es el tema central del cortometraje, que contó con el apoyo de la Oficina del Sernameg en Mulchén.



“Es un orgullo y una felicidad muy grande poder ser parte de algo que sólo tiene que ver seguir nuestros sueños y apoyar una educación que se enfoque en nuestros talentos y reales inquietudes”, comentó Yanina Vera, quien no esconde su felicidad mientras declara ante la cámara del profesor Contreras en una ceremonia que los alumnos son premiados por todas las autoridades políticas posibles.



“El Amor No Duele” es el nombre de esta creación mulchenina a cargo de sólo nacidos en esa tierra y que dejó perplejos a las autoridades presentes en un homenaje que ellos brindaron a éstos estudiantes.



El Director Eduardo Fuentes, quien primero confió en alumnos y profesores recibió al Gobernador Ignacio Fica, al alcalde Jorge Rivas, al delegado de Educación provincial Sergio Manzano y al diputado Cristóbal Urruticoechea, que quisieron felicitar a las estrellas.



Recibieron galardones y galvanos, de la gobernación y de la Cámara de Diputados y por sobre todas las cosas, el asombro de todas las autoridades presentes, quienes tras ver la calidad de la realización no daban abasto a los alagos a éstos convencidos artistas.

“A estos niños no cabe más que apoyarlos, que creer en ellos y en muchos otros estudiantes de Biobío que hacen este tipo de cosas y que depende de nosotros allanar su camino, dentro de lo posible. Sabemos que el mundo es de ellos, y a los que no conocemos hay que buscarlos, en cada una de nuestras comunas”, comentaba también en la actividad el Gobernador Ignacio Fica.