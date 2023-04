Estudiante denuncia extravío de maleta desde bus en que viajaba a Concepción

Los viajes de trayectos cortos y habituales no deberían significar demasiada preocupación para los pasajeros, quienes se acostumbran al cabo de un tiempo a las reglas y condiciones para abordar un bus.

Sin embargo, el viaje de vuelta a la universidad, después de un fin de semana largo, se opacó por completo para Catalina Castillo, una joven estudiante angelina que sufrió la pérdida de su maleta en el trayecto desde Los Ángeles hasta Concepción.

Según declaró la afectada, tomó el bus en el Terminal Rodoviario de la capital provincial a eso de las 17 horas con destino Concepción, donde estudia una carrera universitaria.

Al principio fue un viaje normal y cotidiano, donde a cada pasajero le entregan un ticket con un número que va adosado al equipaje y otro comprobante para el pasajero como medio de prueba e identificación de su equipaje.

Todo cambió para Catalina cuando al descender de la máquina todos se fueron con sus respectivas maletas y bolsos, menos ella, ya que su maleta no estaba.

Al respecto, Catalina señaló que: “Quizás una persona que bajó antes que yo, la sacó por error, pero se llevaron todo, entonces claramente la tomaron”.

Al consultar a los auxiliares del bus, la joven se percató de que a ningún pasajero le estaban revisando el ticket de identificación, por lo que indicó que “ellos (los auxiliares) le decían a las personas que sacaran sus maletas y se las llevaban. Le pregunté al caballero que por qué faltaba mi maleta y él se hizo el desentendido, no supo qué responderme. Yo tenía mi ticket en la mano y pensé que con eso ellos responderían, pero no fue así”, señaló.

Ante la negativa y confusa respuesta que dio uno de los auxiliares de la máquina en la que viajó Catalina, ella se dirigió a la Oficina de Atención, donde venden los boletos, donde el personal encargado le respondió que “tiene que esperar la buena voluntad de la persona que se la llevó, que se la devuelva”, mientras que otra persona que se encontraba cerca y se percató de la situación, le dijo a la joven que “tiene que dirigirse a la oficina de Los Ángeles, ya que esa es la sucursal principal, y poner un reclamo por el equipaje, donde tenía que guardar mi ticket, ya que ese es el respaldo de que no me entregaron mi maleta, y me preguntó cuál era el número del bus, el nombre del auxiliar que iba, y que si no encontraba mi maleta, la empresa tenía que devolverme el dinero correspondiente, que son máximo 5 UTM”, manifestó Catalina, información que fue corroborada por su padre que conoce a un funcionario de la empresa.

Respecto al contenido de la maleta, Catalina mencionó que “había mucha ropa, ya que como era fin de semana largo, aproveché de llevar varias cosas para lavar, y por el peso, eché mis cuadernos universitarios en la maleta y mi computador en la mochila, por cuidarlo, pero tenía el cargador del computador, medicamentos, etc. Justo está semana tengo un certamen y todo lo que había estudiado quedó en la maleta, pero son cosas muy puntuales por lo que quien las tenga no le va a servir”, declaró.

Ante dicho escenario, la joven solicitó que quien tenga la maleta pueda entregarla en alguna oficina de Buses TJM o llamarla al +56 9 6296 9200.

RESPUESTA DE LA EMPRESA

Ante dicho reclamo, diario La Tribuna contactó a Buses TJM a través del correo, donde no hubo respuesta alguna del caso, mientras que al llamar a la oficina de la casa matriz, ubicada en Los Ángeles, la persona que contestó dijo que “si no es la persona afectada no podemos entregar información”, agregando que solo vendían pasajes.