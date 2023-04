Calidad de viviendas de emergencia nuevamente es cuestionada por alcalde de Nacimiento

La solicitud de una serie de medidas que permitan revertir la lentitud y deficiencias en el proceso de instalación de viviendas de emergencia, llevado a cabo hasta ahora, planteó el alcalde de Nacimiento Carlos Toloza a Paulina Saball, encargada nacional para la reconstrucción en zonas afectadas por los incendios forestales.

En el marco de una reunión sostenida en la comuna alfarera, en la que también estuvieron presentes autoridades regionales, el edil nacimentano transmitió su descontento a la representante del Gobierno, por la deficiente calidad de las estructuras y el lento avance que ha presentado el proceso, que impide hasta hoy tener viviendas recepcionadas.

“Presenté toda mi molestia y el descontento que he tenido durante este último tiempo. Uno no lo ha pasado bien, porque nuestra gente de la comuna piensa que el municipio es el responsable, y yo aquí he sido muy claro: En el tema de la reconstrucción la responsabilidad es del Gobierno de turno. Por lo tanto, aquí no se han hecho bien las cosas, aquí no nos tomaron en cuenta a los alcaldes cuando yo en su momento lo dije, cuando vinieron los ministros que estuvieron de enlace para el tema de la reconstrucción”, advirtió Carlos Toloza.

Al mismo tiempo, subrayó que “nos presentaron un diseño de una vivienda que no es para la zona, una vivienda de emergencia que es prácticamente un contenedor, no tiene alero; y esas han sido las consecuencias y los mayores problemas que hemos tenido con la empresa mandante, pero quien la contrató fue el Gobierno de turno. Por lo tanto, también tiene que hacer un mea culpa y hacerse responsable que fue un error. Estamos a más de 60 días después del incendio y todavía no tenemos ninguna vivienda de emergencia entregada a la familia”.

Si bien el jefe comunal de Nacimiento sostuvo que una mayoría de las familias afectadas ya ha construido algo provisorio con ayuda de familiares e instituciones, otros aún están viviendo en carpas o con familiares. Por ello, pidió a Paulina Saball “acelerar los procesos, que a la empresa que tenía la mayor de la contratación de las viviendas revocaran ese contrato e instalara solamente las que ya tienen en terreno, que son 36 viviendas, y por lo tanto hagan las mejoras que tienen que hacer para que las familias que lo perdieron todo puedan pasar un invierno digno”.

RECONOCIMIENTO DE LAS FALENCIAS

Tras la conversación sostenida en Nacimiento, Paulina Saball comentó que pudieron revisar en conjunto con el alcalde y autoridades de la región el avance del proceso de instalación de viviendas de emergencia, identificando los problemas surgidos hasta ahora. Al mismo tiempo, garantizó la habitabilidad de las viviendas.

“Lo que hemos hecho es revisar con el alcalde en primer lugar el estado de avance del proceso de instalación de las viviendas de emergencia, revisar los problemas y las dificultades que han habido y tomar decisiones respecto de cómo enmendar tres cuestiones fundamentales: acelerar la cantidad, resolver los problemas de calidad que han habido con una de las empresas proveedoras, y asegurar la habilitación de las viviendas tanto en la parte eléctrica como en la parte sanitaria a la brevedad. De todos esos temas hemos tomado acuerdo, hemos quedado con responsabilidades cada uno de nosotros, y tenemos la certeza que eso va a permitir no solamente agilizar el proceso sino que mejorarlo”, dijo Saball.

Asimismo, enfatizó que en Nacimiento “hubo problemas en concreto con una empresa a la que se le asignaron viviendas de emergencia, que no ha cumplido ni con el estándar ni con los tiempos, y entonces ha habido que tomar decisiones respecto de incorporar a otra empresa al trabajo, tomar medidas respecto del mejoramiento de las obras que se han hecho, y todo eso lo hemos revisado y hemos estado de acuerdo con el alcalde que lo que no podemos hacer de ninguna manera es aceptar ni recepcionar viviendas que no cumplan con los estándares comprometidos. En eso estamos absolutamente de acuerdo y estamos absolutamente conformes con lo que ha hecho el municipio en el sentido de rechazar obras que no estén bien hechas”.

Junto con enfocarse en solucionar demandas inmediatas, la encargada para la reconstrucción dio a conocer en la reunión los detalles de los anuncios realizados por el Presidente Gabriel Boric, en el contexto del plan de reconstrucción definitiva para las regiones afectadas por los incendios. “Hemos revisado todos los temas, hemos comprometido una comunicación fluida respecto de cada una de las responsabilidades y una coordinación indispensable para que el resultado sea adecuado”, concluyó.