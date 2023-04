Apoderados protestaron para mejorar las condiciones en las que estudian sus hijos en Quilleco

Una serie de mejoras y exigencias realizan padres y apoderados del Liceo Bicentenario Francisco Bascuñán Guerrero de Quilleco, quienes se comunicaron con diario La Tribuna para dar cuenta de una incansable lucha que mantienen para poder brindar mejores condiciones a sus hijos. Y es que, de acuerdo con los testimonios recopilados, “solo se han recibido respuestas negativas por parte de las entidades consultadas”.

El 04 de abril María Almendras, apoderada del sexto año básico B, se contactó con el equipo de prensa para denunciar que sus hijos llevan meses esperando por soluciones que van desde la división del actual curso producto de la gran cantidad de alumnos que lo conforman, hasta la reparación de daños que posee el edificio del establecimiento educativo.

A este testimonio se le sumaron las palabras de Magaly Balboa, presidenta del centro de apoderados del sexto año básico B, quien profundizó en el detalle de esta larga lucha. “A mitad del 2022, durante una reunión de apoderados sostenida entre junio-julio, planteamos la posibilidad de dividir el curso. Esto nació porque los niños se quejaban del ruido que había en la sala, algo que se mantiene hasta el día de hoy”, comentó la denunciante.

Un problema que parece común en las aulas, no obstante, en este caso particular era una situación a la que los apoderados no estaban acostumbrados. “En los últimos años comenzaron a ingresar más niños al curso y en vez de dividir al alumnado en dos grupos, siguieron sumando hasta superar los 40 integrantes. Ahora somos el curso más grande de todo el liceo”, aseveró María Almendras.

“El año pasado, nos entregaron algunas soluciones, como entregarnos la sala más grande del establecimiento. Pero esto no reduce la cantidad de alumnos en el aula (…) El anterior profesor jefe siempre nos comentaba que producto de lo numeroso del curso, existían constantes reclamos por parte de los estudiantes que más les cuesta aprender”, complementó Magaly.

Mismo docente que en diciembre de 2022, según añadió María, “nos comentó que se estaba barajando la posibilidad de dividir al curso, a modo de solucionar los problemas planteados tanto por alumnos como apoderados”.

RETORNO A CLASES

Cuando los estudiantes volvieron de sus vacaciones, los apoderados se percataron de que las cosas seguían igual. “El 06 de marzo de 2023, los estudiantes volvieron a clases sin cambios en la composición del curso (…) Considerando esta situación fuimos presencialmente a las inmediaciones del DAEM (Departamento de Administración de Educación Municipal), durante el miércoles 08 de marzo, donde no nos entregaron una solución”, expuso la presidente de la directiva, Magaly Balboa.

Los apoderados, ya ofuscados por la situación, decidieron acercarse hasta la Seremi de Educación del Biobío, a modo de lograr una solución a sus problemáticas. “El viernes 24 de marzo conversamos con la seremi de Educación, quienes tuvieron mejor voluntad de remediar el problema, pero entre las soluciones nos dijeron que en caso de dividir el curso ‘una de las partes quedaría sin subvención’”, señaló Balboa.

Y LLEGÓ EL PARO

Una vez finalizado marzo, y con un problema que solo crecía, la directiva tomó la decisión de realizar una paralización a modo de exigir una respuesta por parte de las autoridades y del liceo. “El 03 de abril iniciamos un paro silencioso, donde los estudiantes no asistieron a clases. Una medida que se mantuvo hasta este miércoles 05 de abril, donde nos manifestamos en forma presencial en el frontis del edificio”, contó la presidenta.

En la instancia también se hizo visible un petitorio con 17 medidas, entre las que destacan la “reducción de alumnos; un profesor en la asignatura música; baños con puertas en buen estado, con sus respectivos pestillos y condiciones dignas; estufas limpias y en buen estado en condiciones de uso diario; pisos de pasillos en buen estado; reparación de goteras en salas de clases y pasillos; mantenimiento y reparación de cables eléctricos en desperfectos del establecimiento; patios que refugien del sol en periodo de calor y de la lluvia en tiempo de invierno; salas de clases con adecuada ventilación, existiendo ventanales que no se pueden abrir; mantenimiento de paredes y revestimientos de pintura en salas de clases”.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA

Desde diario La Tribuna se solicitó un pronunciamiento a los involucrados, entre ellos Carlos Mellado, director comunal de Educación, quien afirmó que “en relación a la solicitud de creación de nuevos cursos en el Liceo Bicentenario Francisco Bascuñán Guerrero (…) Y en mérito a disposiciones e instrucciones de Secretaría Ministerial de Educación no existe ninguna alternativa”.

“La resolución que existe de capacidad del establecimiento data del 2015 y durante años no se subsanaron ciertas observaciones que dejó esa resolución. Posteriormente, durante 2019 se hicieron cambios de uso de espacios físicos del establecimiento alterando todo el funcionamiento acorde a la normativa legal vigente y acorde a los planos originales”, agregó.

Por lo tanto, “la alternativa que tenemos para normalizar esa situación, y con ello no arriesgar al establecimiento a la pérdida del reconocimiento oficial, es volver a la normalidad del establecimiento (…) A partir del 2024, una vez que se subsanen todas las observaciones planteadas, la Seremi se compromete a dictar una nueva resolución de capacidad de uso del establecimiento”, la cual permita la autorización de nuevos cursos con el pago de la subvención pertinente.