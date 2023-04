Confirman mejoramientos viales en Alto Biobío tras manifestaciones de vecinos en Cuesta La Zeta

Los desafíos que plantea la modernidad y la innovación y construcción son un escenario complejo pero anhelado por grupos de personas que viven en zonas rurales.

Tal es el caso de una comunidad pehuenche ubicada en la provincia de Biobío, cuyos habitantes transitan hasta dos horas en un bus que los lleva desde sus viviendas al lugar de trabajo o viceversa, o moviliza a estudiantes desde y hacia el establecimiento, entre otras historias.

A mediados de la semana pasada, Nina Pino, en representación de padres, apoderados y habitantes de la comunidad pehuenche de Ralco Lepoy, sector Guallalí, ubicada en la comuna de Alto Biobío, tomó contacto con diario La Tribuna, para dar a conocer el motivo de la manifestación que hubo en el sector.

Se trata del mal estado del ripio en la denominada Cuesta La Zeta, que es un tramo corto de la ruta Q-689, más conocida como camino a Ralco Lepoy.

Al respecto, la vecina comentó que “esto no es algo que haya ocurrido ahora, viene hace años, hace aproximadamente dos años murió una persona en un accidente ahí, hemos pedido ayuda a las autoridades pero no vienen, aquí viajan niños, adultos mayores, personas trabajadoras, no animales, no sabemos si las autoridades esperan que haya más muertes para hacer algo por el camino”, señaló.

Por otro lado, la apoderada puntualizó una situación que gatilló realizar una protesta, donde exigieron una solución inmediata, agregando que “el otro día yo viajé en el bus y el bus se fue para atrás, fue un susto tremendo, si no es por el chofer del recorrido y su experiencia en el terreno, no la contamos”, contó con desesperación.

En la misma línea, el chofer del recorrido Ralco Lepoy, Iván Fierro, dijo que “yo temo por los niños que llevo, los adultos mayores, temo que nos pase algo, hay personas que a veces no pueden ir a trabajar y niños que quedan sin escuela porque el camino está imposible”, afirmó.

RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES

Tras la toma del camino que exigía mejoras inmediatas en la ruta, específicamente en el sector de Cuesta La Zeta, las autoridades competentes se vieron en la obligación de trasladarse hasta el lugar y dialogar con los vecinos y vecinas las inquietudes del territorio respecto al estado de los caminos rurales.

En ese sentido, la delegada presidencial provincial, Paulina Purrán, sostuvo que “nos reunimos con las familias, con los padres y apoderados y también con los profesores de la escuela para poder analizar la situación real de la mantención de los caminos y llegamos al acuerdo de poder trabajar de manera conjunta en la mantención constante del camino pero especialmente en la Cuesta La Zeta, ya que nosotros sabemos que el estado de ese lugar en específico se deteriora constantemente, por lo tanto, el compromiso nuestro, de Vialidad, el seguimiento que puede dar el municipio está, esperamos sea de manera constante. También se acordó ir subsanando otras observaciones que se nos hicieron de otros puntos álgidos producto de que se acerca el invierno, así que debemos mantener los caminos adecuadamente para el normal tránsito vehicular”, sentenció.

Asimismo, la delegada destacó el trabajo in situ que realizó maquinaria de la Dirección de Vialidad, confirmando que desde la Delegación Provincial se fiscalizará que dichos trabajos se mantengan constantes en el tiempo.

En paralelo, el alcalde de Alto Biobío, Nivaldo Piñaleo, informó, a través de un video en redes sociales, que “a raíz de la reunión solicitada por la dirigente del centro de padres y apoderados del Colegio Chequenco, por el estado de la Cuesta La Zeta, el compromiso fue arreglar los caminos interiores, y por supuesto, levantar un proyecto para que quede en mejores condiciones esta subida que ha afectado a la comunidad escolar, al transporte público y a los particulares, y a instituciones públicas que prestan servicios a las comunidades”.

Junto con ello, el edil expuso otros asuntos abordados en la reunión “como la instalación de proyectos de Agua Potable Rural (APR), y una antena telefónica, especialmente para tener internet”.

Además, en dicho encuentro, el alcalde Piñaleo manifestó la aclaración de que los caminos públicos son de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y no de la casa edilicia, quienes cumplen un rol de enlace entre la comunidad y la institucionalidad, para llegar a acuerdos beneficiosos para ambas partes.

Por último, el director de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas en Biobio, Juan Carlos Oviedo, señaló que “durante la reunión sostenida con comunidades de Alto Biobío, Ralco Lepoy, se presentó un petitorio en el cual, como Dirección, nos comprometimos a avanzar en la reparación de la Cuesta La Zeta, trabajos que ya se encuentran en desarrollo, como así también señalizaciones viales, alcantarillas, obras de saneamiento. Asimismo nos hemos comprometido a generar una visita del equipo del Departamento de Ingeniería de Vialidad para analizar algunos puntos del camino que es necesario observar con mayor detención dada la envergadura”, cerró.