Buscan capacitar en cursos profesionales a mujeres de Biobío para trabajar en el transporte público

Un total de 20 mujeres de la provincia de Concepción comenzaron a realizar un curso de capacitación para obtener la licencia de conducir profesional A3, el cual busca incorporarlas al mundo laboral en el transporte público, y de esta manera ayudar a suplir la necesidad de conductores profesionales que se requieren en la zona.

El curso Sence busca entregar todas las herramientas a las conductoras, y contempla más de 200 horas de capacitación e implementación. La iniciativa se desarrolla a través del programa “Fórmate para el trabajo” línea transporte, que busca ayudar a mujeres jefas de hogar en Biobío.

Una de las mujeres que participa de este curso es Lorena Ricardi de la comuna de Chiguayante, quien expresó que “partí en esto en el programa jefas de hogar y mujeres emprendedoras, por lo que agradezco la oportunidad, no solo para mí, sino que a todas quienes estamos participando en este curso de licencia A3, que marca un hito importante y se abre un campo laboral para las mujeres dueñas de casa, que tienen todas las facultades y todas las herramientas para salir a trabajar, y que muchas veces se vieron truncadas porque no se daba la posibilidad y no tenían los medios para acceder a esto”.

NECESIDAD DE CONDUCTORAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO

Por su parte, la delegada presidencial regional de Biobío Daniela Dresdner manifestó que “estamos en el inicio de la formación de conductoras para el transporte público y otras formas de transporte, y esto se enmarca dentro de la necesidad que hemos levantado de tener mayor cantidad de conductores y conductoras en el transporte público, y mejorar la calidad y frecuencia de este transporte”.

Junto con ello indicó que “este es un plan que se ha hecho en conjunto con el Ministerio del Transporte, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Trabajo, y que incorpora a Sence, a Prodemu y al Sernameg, para poder avanzar en entregarle mejores condiciones de trabajo a mujeres, pero también avanzar en cubrir la necesidad de conductores en el transporte público”.

En este punto agregó que “este es un curso de 228 horas, y que justamente pensamos que podría cubrirse en un plazo de cinco meses la capacitación de este, y lo que queda es lo que se está trabajando en esta mesa que es la conexión de la contratación con las empresas de la locomoción colectiva y de otras empresas que pudieran incorporarse para identificar los lugares de trabajo para estas mujeres”.

EXPECTATIVAS DE CONDUCTORAS Y EMPLEADORES

Por su parte, la seremi del Trabajo Sandra Quintana comentó que “esto se ejecutó a través de varios encuentros y conversaciones que tuvimos con la seremi de la Mujer y con varios servicios, y pusimos ahí a disposición la posibilidad de que fuesen mujeres específicamente las que pudieran trabajar y participar en este curso de capacitación y logramos trabajar con jefas de hogar, yo creo que eso es fundamental, y así pudimos ver que en estas mesas, tanto los empleadores como las trabajadoras tenían grandes expectativas, sobre todo en el caso de los empleadores ya que consideran que las mujeres tienen una mejor preparación en relación a como atienden al usuario”.

A lo anterior agregó que “también destacan que las micros son muy bien cuidadas por las mujeres y que hay un cambio, y lo mismo dicen los usuarios, así que estamos muy contentos ya que hicimos un conversatorio también con las mujeres que ya están en el transporte y con quienes están capacitándose, así que en general a buenas expectativas y todas esperan tener un trabajo después de que terminen estos cursos, y queremos seguir trabajando con el rubro de la construcción, por lo que ya tenemos la iniciativa de comenzar con el curso de maestros y maestras de la construcción, por lo que queremos romper este círculo de que sólo hay trabajos para hombres y trabajos para mujeres, nosotros creemos que hay que lograr la equidad en todo sentido y hay que disminuir la brecha entre hombre y mujeres en el mundo del trabajo”.

Por último, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Lorena Segura indicó que “cumplimos con el rol que finalmente tienen la seremía sobre la transversalización del enfoque de género, y tiene que ver con esto, en poder ver aquellos espacios en donde entendíamos que había una oportunidad a propósito de que había falta de conductores, vimos la oportunidad de ingresar mujeres allí e iniciamos las conversaciones con transporte, con trabajo y con Sence, y de alguna manera entendimos que era una posibilidad importante para las mujeres”.