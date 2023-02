Concejal de Yumbel descartó que prohibición de extraer agua ocurriera en su predio

El agricultor y concejal de la comuna de Yumbel, Peter Stengel, negó que la denuncia realizada por un piloto de helicóptero al que le negaron extraer agua de una laguna, haya sido un hecho que se registrara en su predio. Por el contrario, aseguró que ha colaborado con los equipos de emergencia durante el desarrollo de estas emergencias.

Luego de conocerse la denuncia realizada en el marco de los incendios forestales, diario La Tribuna se dirigió al fundo San Cristóbal en el sector de Río Claro, en la comuna de Yumbel, para conocer detalles de este hecho, donde Stengel comentó los detalles de la labor de apoyo que se ha realizado desde este predio agrícola.

Como se recordará, la denuncia originó el inicio de una investigación de parte de autoridades de la zona para buscar eventuales responsabilidades y sanciones, y en donde se confirmó que la Brigada de Investigación Policial Especial (Bipe) de la PDI está a cargo de las diligencias de este hecho.

“YO ME HE VISTO ENVUELTO Y HA SIDO MUY INJUSTO”

En este caso, Stengel relató que “esta es una situación en donde yo me he visto envuelto y que ha sido muy injusto, porque un piloto que estaba combatiendo estos incendios señaló que un vecino que tenía piscinas impidió el uso de las aguas, y lo quiero decir públicamente que ese vecino no soy yo”, enfatizó.

Peter Stengel

Junto con ello, agregó que “la gente de Mininco y Conaf que han estado acá, los bomberos, la municipalidad, todos siempre han sabido que nuestra infraestructura y nuestros tranques siempre han estado a disposición de la comuna cuando así se requiera, y voy a colocar todos los antecedentes que tengo a disposición de la Fiscalía y el Ministerio Público, de la PDI y Carabineros para que se investigue, porque lo quiero decir tajantemente: es un delito que algún vecino o alguna persona haya impedido el uso del agua para poder controlar incendios. Así que yo espero que las instituciones encargadas de esclarecer la verdad puedan investigar y se llegue al fondo de esta situación, porque he sido injustamente envuelto en esta situación”.

En esa línea, precisó que “nuestros tranques sirven para poder regar todos nuestros huertos productivos de cerezas y arándanos, y son tranques que siempre han estado y van a seguir estando a disposición de bomberos, Conaf y de las autoridades locales para poder combatir incendios y de ir en ayuda de la gente que lo necesita”.

ENTREGA DE AGUA DESDE PREDIO AGRÍCOLA

Peter Stengel abordó el arduo trabajo que se ha realizado en la zona producto de las emergencias, comentando que “estos últimos días han sido un infierno, la verdad es que desde el día sábado hasta ayer (miércoles), Yumbel ha estado bajo bastante humo y fuego, ha sido una lucha incesante de mucha gente como los equipos de emergencia que han estado acá, el equipo Fistur, mucha gente y vecinos también que han estado combatiendo el fuego en diversos puntos de la comuna”.

Equipos de emergencia trabajando al interior del fundo San Cristóbal

A lo anterior, agregó que “estos tranques gracias a Dios han servido para que los helicópteros que han estado combatiendo puedan sacar el agua necesaria para poder ir en ayuda de controlar los incendios, que han sido muy voraces y muy intensos. Así que me siento orgulloso de ser partícipe de forma pasiva de poder combatir estos incendios con el agua que nosotros tenemos acumulada acá en nuestros tranques”.

Por último, expresó que “espero fuertemente que esta tragedia de los incendios quede atrás, y que podamos reconstruirnos como país, somos un país fuerte y donde estoy seguro que nos vamos a volver a levantar todos juntos, así que mucho ánimo a todas las personas que lo están pasando mal, a los que lo han perdido todo”, finalizó.