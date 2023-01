A través de una denuncia ciudadana, residentes de Villa Todos los Santos reclaman por el mal estado del puente que conecta tres villas del sector: Todos los Santos, Villa Los Jardines y Villa San Francisco. Por encima de la endeble estructura, según indicaron los vecinos, transitan vehículos de alto tonelaje, camiones forestales y vehículos particulares a gran velocidad.

“En la noche los autos pasan con una velocidad espantosa. Siento que van a quedar metidos en cualquier lado. Necesitamos que arreglen, que nos ayuden. De otra manera no veo otra solución. Para el invierno no vamos a tener puente, vamos a tener que cruzar por la línea. Quedaremos aislados” expresó Alicia Quiroz, vecina de Todos Los Santos. Cuenta además que en caso de que el puente dejara de funcionar, tendrían que transitar por zonas sin luz, que son además de riesgo debido a los asaltos. Agrega que en representación de las familias expone estos problemas, ya que “es un hecho que los afecta como comunidad”.

INUNDACIONES EN INVIERNO Y LOS POSIBLES ACCIDENTES

Alicia Quiroz, quien vive hace 34 años en el sector, añade una situación vivida en el invierno, debido a las precipitaciones de la temporada invernal, cuando el nivel del agua del río aumenta y quedan aislados: “Nosotros quedamos aislados en el invierno, corre toda el agua hacia abajo porque esta calle está en bajada. Siempre es lo mismo, los vecinos han tenido que levantar sus antejardines con cemento para que no se les meta el agua, además del olor, que cuando corre viento norte, es malísimo”. A ello suma que las medidas tomadas por la Municipalidad pasaron por ubicar barreras de piedras, para que el cauce del río no se desviara con las lluvias. “La pasarela está en pésimo estado también, cuando pasan las abuelitas tienen que pasar con cuidado. Necesitamos una pasarela y un arreglo, ojalá de material. Porque siempre que reparan, lo hacen con madera. Necesitamos algo más firme, que sea más seguro”. En lo que respecta a la velocidad de los autos, también solicitan la implementación de un lomo de toro.

EL PETITORIO DE LOS VECINOS

Hace algunos días, ubicaron un cartel que advierte del estado del puente a modo de precaución: “Nosotros no sacamos nada con eso, el cartel no sirve de mucho. Le escribí al alcalde pero no hay respuesta, no pasa nada. Debería ayudarnos ahora, porque después empieza el mal tiempo y el río sube”, comenta Alicia. Añade también que el sector específico del puente no cuenta con una junta de vecinos, por tanto, tampoco pueden postular a proyectos de mejoramiento. “Una vez incluso le saqué fotos al estado del puente y me robaron el teléfono, es terrible”, agrega, apuntando también a la gran cantidad de pasto y ramas acumulado, que imposibilita la visión y genera además, problemas sanitarios. Alicia cuenta también que le gustaría que se habiliten en el sitio eriazo junto al puente, estaciones de reciclaje, para acabar con el mal olor de las aguas y la basura apilada a su alrededor.

LA RESPUESTA DE LA MUNICIPALIDAD

Diario La Tribuna tomó contacto con personal de la Municipalidad de Los Ángeles, quienes informaron que la reparación del puente está dentro de los planes de este verano 2023.

Se puntualizó “que los trabajos comenzarán los primeros días de febrero, esta semana se cortarán las basas y comenzará el labrado de las mismas”.

Adicionalmente, la Municipalidad está coordinando los trabajos con la Dirección del Tránsito, para un posible corte de calle al momento de las reparaciones.