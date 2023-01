Denuncian toma ilegal de “Roca de Escalada” en Antuco en sector de Villa Peluca

La propietaria de un predio particular de la comuna de Antuco conocido como “Roca de la Escalada” acusó la toma ilegal de su terreno durante la jornada de este martes. Aseguró que, a pesar de realizar la denuncia y entregar los antecedentes que acreditan la propiedad del predio, no se concretó el desalojo del terreno.

Diario La Tribuna conversó con Katterine Ulloa García quien relató que realizó la denuncia correspondiente en la Tenencia de Carabineros de Antuco al momento en que se cometía la ocupación. Argumentó que presentó diversos antecedentes que acreditaban la situación de la propiedad.

LOS ANTECEDENTES

La denunciante indicó que es propietaria del Lote 78 donde se emplaza el peñasco de escalada donde hay actividad deportiva en el sector de Villa Peluca en la comuna cordillerana, el cual es de cinco hectáreas aproximadamente, producto de una subdivisión que era de 59 hectáreas en un comienzo, donde aseguró que este predio no se encuentra sujeto a ningún litigio.

En su relató indicó que “la señora que se tomó este terreno ayer (martes) con su grupo familiar, ella fue condenada el año 2013 en una sentencia donde fue condenada a restituir todo este predio de 59 hectáreas, y esa sentencia esta ejecutoriada”, situación que fue acreditada con la documentación con fecha 28 de julio de 2015 en una causa civil.

Posterior a esto, la afectada comentó que “en todo este tiempo ha proferido amenazas y se sigue sintiendo dueña de ese peñasco porque ella lucraba y al parecer tenía un camping ahí, entonces siempre les dijo a los vecinos que se iba a tomar ese terreno, y cumplió sus amenazas”.

PRESENTACIÓN DE DENUNCIA

Katterine Ulloa indicó que “nosotros acudimos a la Tenencia de Antuco el día de ayer (martes) porque yo me enteré por vía telefónica, y se acudió a efectuar la denuncia, y cuando se hizo se estaba cometiendo el delito desde las tres de la tarde, y pese todo esto y haber exhibido el video frente a Carabineros, no se hizo nada, a pesar de estar en una situación de flagrancia”.

A lo anterior agregó que “estamos muy preocupados ahora porque han llegado más vehículos ahí, y me enviaron más fotografías anoche en donde se ve que está llegando más gente al lugar y se están tomando todo, las cinco hectáreas con la casa que está ahí”.

Al ser consultada sobre si se han tomado acciones desde su denuncia, manifestó que “no han mandado ninguna orden de desalojo, absolutamente nada, solamente nos tomaron la denuncia y entiendo que hay una instrucción de un fiscal que está a cargo y en la que yo todavía no soy parte ya que recién me enteré del número de parte hoy día (miércoles) en la mañana, entonces no hay ninguna orden de desalojo todavía y no se hizo ninguna gestión efectiva en un plazo de 12 horas, a pesar de que el delito se estaba cometiendo flagrantemente a escaza distancia de la tenencia”.

DOCUMENTACIÓN

Dentro de la documentación que acreditó la afectada, presentó una copia autorizada del Conservador de Bienes Raíces para comprobar efectivamente que este predio es de su propiedad, donde el documento con fecha 5 de agosto de 2022 señala que se certifica la inscripción del “lote número setenta y ocho o peñasco redondo lote setenta y ocho, resultante de la subdivisión del retazo del terreno ubicado en peñasco redondo, subdelegación de Antuco, comuna de Antuco”.

PARA RECUADRO

Diario La Tribuna se contactó con la Fiscalía local de Los Ángeles para tener un pronunciamiento al respeto sobre este tema, desde donde no se recibió ningún pronunciamiento oficial, y sólo indicaron que “están recabando los antecedentes del hecho”.