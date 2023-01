300 afectados dejó incendio forestal en Santa Juana: Ministro Jackson anunció entrega de bonos para esta semana

Más de 300 afectados y 3.500 hectáreas destruidas, entre bodegas y viviendas, forman parte del catastro que entregaron autoridades de la comuna de Santa Juana luego del incendio forestal que afectó a esta comuna y Nacimiento en la provincia de Biobío, en el marco de la visita del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson.

Mientras que la autoridad nacional enfatizó que durante esta semana se realizará la entrega de un “Bono de Recuperación” a 50 familias de la comuna por un monto de un millón 500 mil pesos, alcaldesa de Santa Juana lanzó una crítica a las autoridades políticas de la zona que no han visitado la comuna

BONO DE RECUPERACIÓN A FAMILIAS

El ministro de Desarrollo Social y Familia Giorgio Jackson indicó que “estamos ante una catástrofe que, como decía la alcaldesa, reviste de condiciones especiales, no solo por la extensión y la magnitud del área afectada. (No solo) estamos hablando de 3500 hectáreas aproximadamente, sino que también de la dificultad de poder llegar a hacer catastros, que es distinto a las zonas urbanas donde al lado de una casa hay otra casa, y por lo tanto, facilita el trabajo tanto de funcionarios municipales como también de los equipos a nivel ministeriales. Acá se requiere un despliegue con mucha mayor nivel de logística y por eso queremos agradecer y felicitar también el trabajo pronto que se ha realizado acá”.

Junto con ello indicó que “nosotros también del Ministerio de Desarrollo Social y desde el Gobierno Central, queremos ponernos a disposición de entender cómo cada lugar requiere de soluciones específicas”.

Sobre las medidas de apoyo a las familias mencionó el Bono de Recuperación, indicó que que: “Ya se enviaron las nóminas, Interior lo está gestionando para que ojalá estén en las Cuentas Rut durante esta semana. A la primera nómina de pago, ya que hay dos nóminas distintas, vamos a estar ahí revisando cada uno de los detalles para que ojalá cuanto antes puedan tener los recursos las familias que sabemos que es para recuperar lo básico”.

En relación a la labor que se desarrollará posteriormente, el ministro comentó que “después de eso viene todo el proceso de reconstrucción de viviendas que pueden ser definitivas, hoy día (miércoles) fuimos a visitar dos viviendas de emergencia, a verificar que tienen muy buenos estándares comparado con lo que se construía 10 años antes cuando fueron los eventos de terremotos u otros incendios. Ahora estamos hablando de estándares distintos con un baño, con instalación eléctrica”.

A lo anterior agregó las dificultades que se evidenciaron al no contar con servicios básicos, donde indicó que “la particularidad de la zona rural y lo que uno lo ve en terreno es ver qué pasa con el empalme para la luz, qué pasa con los arranques en zonas rurales donde no hay arranque de agua tan sencillo, la fosa séptica donde no hay alcantarillado, por lo tanto, ahí hay un desafío que al conocer la realidad en terreno uno por cierto lo va a levantar a nivel nacional y conversar con la distintas autoridades locales para ver como creamos alternativas”.

CATASTRO DE AFECTADOS EN LA COMUNA

Por su parte, la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz indicó que “nosotros a siete días de la emergencia ya tenemos nuestras primeras viviendas instaladas. Creo que es un caso récord así que ojalá que no hayan aprovechamientos políticos al respecto diciendo que ha estado lento ya que nosotros tenemos otra realidad, no tenemos la realidad de Viña del Mar. Les quiero recordar a las autoridades políticas, y que no han venido además a la comuna de Santa Juana, de hecho diputados no han venido aparentemente de ningún sector político”.

Al ser consultada sobre el catastro, la alcaldesa indicó que “nosotros acá no vamos a un sector y catastramos a todas las casas, tenemos que ir a un cerro y a otro cerro, son 3.500 hectáreas, entonces hoy día hay 47 familias que han sido catastradas y aprobadas como primera vivienda”, precisó.

A lo anterior agregó que “estamos en proceso con otras más, y nosotros estimamos un total de por lo menos 300 personas afectadas con la pérdida de sus insumos agrícolas e infraestructura agrícola como bodegas, cosechas de vino, avena, bosques que tienen particulares y todos los medios de sustento de las personas que hacen agricultura de sustento”.