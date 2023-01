Apoderados acusan irregularidades en proceso de matrícula

Un grupo de apoderados de Los Ángeles expuso públicamente su malestar, afirmando que no se ha respetado la lista de espera en el proceso de matrícula de sus hijos en el Liceo Coeducacional Santa María de Los Ángeles.

Los padres se manifestaron pacíficamente, primero en las afueras de la Dirección Comunal de Educación (DAEM) y luego en el frontis del establecimiento de administración municipal.

Óscar Troncoso, vocero del grupo que reclama por las eventuales irregularidades en el proceso de matrícula de sus hijos, afirmó que el Liceo Coeducacional ha destinado cupos de matrícula de manera irregular, sin respetar el orden de llegada el día 3 de enero, estando ellos esperando su derecho incluso desde el día anterior.

“Nos dimos cuenta por ejemplo que estaban matriculando a estudiantes repitentes, pero el sistema dice que eso se podía hacer solo hasta el 27 de diciembre”, aseguró Troncoso, precisando que las afectadas serían 25 familias.

Agregó que ayer a primera hora se acercaron al DAEM para exponer su situación, pero no obtuvieron una respuesta satisfactoria ante su reclamo. Junto con ello, aseguró que ya no existirían prioridades de matrícula para estudiantes con discapacidad o pertenecientes al Programa de Integración Escolar (PIE). “Al final estamos en el aire, no tenemos liceo para nuestros hijos”, expuso Óscar Troncoso.

Finalmente, y luego de realizadas las consultas pertinentes por parte de La Tribuna, al cierre de esta edición no hubo un pronunciamiento oficial de la Municipalidad de Los Ángeles respecto a la situación expuesta por los apoderados.